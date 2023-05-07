الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مختار: رفع 9000 طن من المخلفات بالمنطقة الصناعية بجمصة

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية عن استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات بنطاق المنطقة الصناعية بمدينة جمصة، بمشاركة 13 وحدة محلية ومعدات التدخل السريع بادارة المركبات.


وتباشر الحملة أعمالها منذ 4 أيام بإشراف ومتابعة عصام حجاج مدير عام المتابعة بمكتب محافظ الدقهلية ومحمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام المخلفات ودكتور مصطفي عنان مدير عام المنطقة الصناعية، وبمشاركة 18 معدة من معدات الوحدات المحلية في كل من دكرنس والسنبلاوين ونبروه وبلقاس ومنيه النصر وشربين وبني عبيد وطلخا باشراف السادة نواب رؤساء هذه المراكز.

وأكد "مختار" أن الحملة تستهدف رفع كفاءة مداخل ومخارج ومحيط المنطقة الصناعية ومنطقة الـ108 فدان تمهيدا لطرحها علي المستثمرين، موضحا أنه تم رفع 9000 طن من المخلفات بالمنطقة الصناعية منذ بدء الحملة وعلى مدار أربعة أيام وحتي الآن.
 

Screenshot_20230507-172052
Screenshot_20230507-172052
IMG-20230507-WA0029
IMG-20230507-WA0029
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية حملة مكبرة المنطقة الصناعية

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