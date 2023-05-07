ترتيب فرق المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني بعد الأسبوع الـ 24

تشهد المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني منافسة ساخنة بين فرق إف سي زد والسكة الحديد ووادي دجلة بعد ابتعاد فرق القناة عن المنافسة أثر هزيمته أمام الاتصالات في الأسبوع الرابع عشر وتوقف رصيده عند 43 نقطة بفارق ست نقاط عن إف سي زد المتصدر.

مباريات الأسبوع الرابع والعشرين للمجموعة الثانية شهدت تسجيل 17 هدفا وانتهت 7 مباريات منها بالفوز ومباراة واحدة بالتعادل بين منتخب السويس والترسانة .

وادي دجلة هو الأكثر تحقيقا للانتصارات في المجموعة وفاز في 15 مباراة يليه السكة الحديد وحقق 14 انتصارا ثم إف سي زد والقناة وحقق كل منهما 13 انتصارا وفي المقابل الإعلاميين هو أقل الفرق تحقيقا للانتصارات وفاز في مباراتين فقط .

ويملك السكة الحديد ووادي دجلة أقوى هجوم في المجموعة وسجل كل منهما 35 هدفا يليهما الاتصالات برصيد 33 هدفا ويملك إف سي زد أقوى دفاع في المجموعة ودخل مرماه 15 هدفا بينما يملك الإعلاميين اضعف هجوم ولم يسجل سوى عشرة أهداف ويملك الإعلاميين أيضا أقوى خط دفاع ودخل مرماه 43 هدفا.

ترتيب فرق المجموعة الثانية بعد الأسبوع ال24

1.إف سي زد 49 نقطة

2.السكة الحديد 48 نقطة

3.وادي دجلة 47 نقطة

4.القناة 43 نقطة

5.بتروجت 41 نقطة

6.الاتصالات 39 نقطة

7.الترسانة 36 نقطة

8.منتخب السويس 36 نقطة

9.العبور 33 نقطة

10.بورتو السويس 33 نقطة

11.كهرباء الإسماعيلية 26 نقطة

12.الانتاج الحر بي 25 نقطة

13.مستقبل وطن 24 نقطة

14.إيسترن كومباني 23 نقطة

15.النصر 18 نقطة

16.الإعلاميين 9 نقاط.