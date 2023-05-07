الطفل "خالد".. قتله والده بوحشية فى البحيرة

"خنقه بسلك شاحن التليفون".. تجرد أب من كل معاني الإنسانية، بقرية نظير التابعة لدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة في واقعة بشعة، حيث خنق الأب نجله الذي لم يتعد عمرة 10 سنوات، وذلك تحت تأثير المواد المخدرة التي يتعاطاها.

وتمكن ضباط المباحث، من القبض على الأب المتهم وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مساعد مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار يفيد بوصول جثة طفل إلى المستشفى العام وتوجد شبهة جنائية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل غرفة حفظ الموتى، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وبالانتقال وبالفحص تبين مصرع الطفل "خالد محمد سكر"، 10 سنوات، مقيم بناحية قرية نظير التابعة لدائرة القسم، وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة والد المجني عليه، وتبين من تحريات المباحث أن المتهم دائم تعاطي المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الجريمة عن طريق إحضار سلك شاحن التليفون الخاص به وقام بخنق نجله حتى فارق الحياة معللًا ذلك بأنه كان يقوم بالهزار مع المجني عليه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل المستشفى العام وباشرت النيابة التحقيق.