الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: ممتنون للغاية لالتزام مصر بالحفاظ على التنمية المستدامة

ميمونة شريف الشكر
ميمونة شريف الشكر

وجهت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميمونة شريف الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقالت إننا "ممتنون للغاية  لالتزام مصر بالحفاظ على التنمية المستدامة في مصر".

ولفتت خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي: "نعود مرة أخرى إلى مصر والقاهرة، لنبدأ رحلة شيقة للغاية، للجلسة 12 من المنتدى الحضري العالمي، من أجل اختيار مصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، في نوفمبر من العام المقبل 2024، والذي يعقد في القاهرة التاريخية".

وأوضحت أن المنتدى العالمي هو من بين المنتديات التي تعقد في مجال التنمية العمرانية، والاجتماع من خلال الوزراء والأكاديميين والخبراء من أجل تبادل وجهات النظر والأفكار بشأن التنمية العمرانية، لافتة إلى أنه لأول مرة منذ 20 عامًا يتم عقد هذا الاجتماع في القارة الإفريقية، ويتم استضافتها في مدينة كبيرة مثل القاهرة التي يسكنها 20 مليون شخص، لذا المنتدى يأتي نقطة محورية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلاله المدن تساعد بعضها البعض لتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة.

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