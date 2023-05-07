الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الدواء المصرية تشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الأفريقي لجودة الدواء برواندا

هيئه الدواء
هيئه الدواء

شاركت هيئة الدواء المصرية في الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الأفريقي لجودة الدواء، المقام بمدينة كيجالى برواندا، برعاية وكالة تنمية الاتحاد الأفريقي ومنظمة الصحة العالمية.

وخلال المؤتمر، تم مناقشة أهم معايير مواصفات الجودة المستخدمة بسلطات الدواء التنظيمية بأفريقيا؛ لضمان جودة الدواء المتداول، ومناقشة مقترحات توحيد هذه المعايير كخطوة على طريق اعتماد سلطات الدواء التنظيمية الأفريقية. 

وناقش زيادة التعاون بين السلطات الأفريقية المعنية في هذا المجال، وشاركت الهيئة في جلسة النقاش مع ممثلين من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي؛ لتقوية نظام الجودة في معامل السلطات الرقابية الأفريقية، ونقل خبرات الهيئة في مساعدة السلطات الأفريقية للوصول لمستوى النضج الثالث لاعتماد منظمة الصحة العالمية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الهيئة بالمشاركة في جميع الفعاليات الأفريقية المتخصصة في مجال الرقابة على الدواء؛ لضمان جودة الدواء المتداول بالقارة الأفريقية.

يشار إلى أن هيئة الدواء المصرية شاركت في حضور ورشة عمل حول تحقيق الجودة واستدامة إنتاج اللقاحات المحلية  في القارة الأفريقية لتحسين الوصول إليها، والتي عقدتها منظمة الصحة العالمية بدولة رواندا. 

وكالة تنمية الإتحاد الأفريقى منظمة الصحة العالمية جودة الدواء سلطات الدواء الاتحاد الأوروبي الاتحاد الافريقى

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