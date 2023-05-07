"مستجدات طب الحالات الحرجة مابعد كورونا" في المؤتمر الثاني لطب الحالات الحرجة بالمنيا

تعقد وحدة الحالات الحرجة بقسم الباطنة العامة بجامعة المنيا، المؤتمر الثاني لطب الحالات الحرجة بالتعاون مع الجمعية المصرية لطب الحالات الحرجة بصعيد مصر، خلال يومي 18 و19 مايو الجاري، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمستشفى المنيا الجامعي.

قال الدكتور محمد عمر عبد العزيز أستاذ طب الحالات الحرجة المساعد المساعد بجامعة المنيا ورئيس وحدة الحالات الحرجة ومقررالمؤتمر أن المؤتمر يتناول المستجدات في تشخيص و علاج مختلف أمراض الحالات الحرجه طبقا لأحدث التوصيات و الأرشادات العالميه، وسيتم عقد جلسه تتضمن مناقشه التقنيات المستقبليه لعلاج مرضي الحالات الحرجة "Future ICU 2050".

ويهدف إلى الحفاظ على الكفاءة والمهارات والأداء المهني لمتخصصي طب العناية المركزة من خلال توفير خبرة تعليمية عالية الجودة، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد فرصة للتعليم والتعلم من خلال مناقشة أحدث المعلومات والمشاكل الطبية.

وأضاف عمر أن المؤتمر يقام تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور حسام الدين شوقي عميد كلية الطب، الدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور يوسف إسماعيل رئيس أقسام الباطنة وتحت إشراف الدكتور محمد عمر عبد العزيز أستاذ طب الحالات الحرجة المساعد بجامعة المنيا ورئيس وحدة الحالات الحرجة.

وأوضح أن المؤتمر سيشد مشاركة عدد كبير من أساتذة قسم الباطنة العامة بجامعات المنيا وأسيوط والمنصورة، من بينهم الدكتور أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب بجامعة المنيا لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتورة غادة الصغير رئيس وحدة الغدد الصماء، ونائب رئيس الجمعية المصرية للغدة الدرقية، والدكتور أحمد علي عبيد الله أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية الطب بجامعة أسيوط ونائب رئيس الجمعية، والدكتور علي عمر أستاذ الأمراض الصدرية ونائب رئيس الجمعية، والدكتور عبد الفتاح صالح أستاذ الجراحة العامة وجراحة المناظير بجامعة المنيا . كما يشارك في المؤتمر جميع وحدات الرعاية الحرجة بكلية الطب والمستشفيات الجامعية بالمنيا، متمثلة في وحدات القلب والأمراض الصدرية والتخدير والعناية المركزة والأمراض العصبية وجراحة القلب والصدر.