الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

البطاطس المقلية تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أظهر بحث جديد أن تناول الأطعمة المقلية بشكل متكرر وخاصة البطاطس المقلية، قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.

يأتي الادعاء الجديد من دراسة نُشرت بمجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، والتي نظرت في العلاقة بين استهلاك الأطعمة المقلية وخطر الإصابة بالقلق والاكتئاب. 

وجد الباحثون أن الاستهلاك المتكرر للأطعمة المقلية خاصة استهلاك البطاطس المقلية، كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بالقلق بنسبة 12٪ وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 7٪. 

كما أفاد الباحثون أن الرجال والمستهلكين الأصغر سنا هم الأكثر تضررًا، ووفقًا لمؤلفي الدراسة، فإن مادة "الأكريلاميد" وهي منتج ثانوي كيميائي لطهي الأطعمة في درجات حرارة عالية من خلال القلي أو التحميص أو الخبز، قد تكون السبب الرئيسي وراء ارتباط الأطعمة المقلية بالقلق والاكتئاب. 

هل الأطعمة المقلية تؤثر حقًا على الصحة العقلية؟

يعد تناول الأطعمة المقلية أمرًا شائعًا بين الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا على النمط الغربي، وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن تناول الأطعمة المقلية مرتبط بالنتائج الصحية السلبية مثل السمنة وأمراض القلب وحتى السرطان.

لكن ما هو أقل شهرة هو كيف يؤثر الطعام المقلي على الصحة العقلية، وهو ما سعى الباحثون في جامعة "تشجيانج" في الصين إلى الكشف عنه في الدراسة الجديدة.

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على الرغم من نقص البيانات البشرية، فقد ربط الباحثون زيادة خطر القلق والاكتئاب من الأطعمة المقلية بمادة كيميائية تسمى الأكريلاميد، والتي يمكن أن تتكون أساسًا في الأطعمة المصنوعة من النباتات  بما في ذلك البطاطس ومنتجات الحبوب أو القهوة  أثناء عمليات الطهي في درجات حرارة عالية. 

بالإضافة إلى النظر في العلاقة بين الأطعمة المقلية والقلق والاكتئاب، اختبر الباحثون أيضًا نظريتهم حول مادة الأكريلاميد من خلال تعريض أسماك "الزرد" للمادة الكيميائية لمعرفة كيف ستؤثر على مستويات القلق والاكتئاب لديهم.

تم تحديد أن التعرض المزمن لمادة الأكريلاميد بين أسماك الزرد يسبب المزيد من القلق والاكتئاب، مثل قضاء المزيد من الوقت في قاع حوض الأسماك، وتقليل القدرة على الاستكشاف في بيئات جديدة، وقلة احتمالية تفضيل التواجد في مجموعات.

يقترح البحث الجديد أيضًا أن التعرض طويل الأمد لمادة الأكريلاميد قد يكون مرتبطًا بأشخاص يعانون من استجابة التهابية في الدماغ والحبل الشوكي، مما قد يؤدي إلى سلوكيات شبيهة بالقلق والاكتئاب.

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