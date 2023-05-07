الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يوجه بحصر كامل لطلبات الأهالى لإقامة آبار وخزانات

محافظ مطروح
محافظ مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتشكيل لجنة برئاسة مركز التنمية المستدامة بمطروح وعضوية تنمية القرية والأملاك والتخطيط العمرانى بالمحافظة والإدارة الهندسية بمدن برانى والسلوم لوضع حصر كامل لطلبات الأهالي من الاحتياجات لإقامة آبار وخزانات المياه.

 

جاء ذلك بشأن طلب عواقل وأهالي منطقة الشبيكات لإقامة مزيد من الآبار وخزانات تجميع وحصاد مياه الأمطار، بحضور المهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية. 

 

وفي سياق آخر كان قد قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، في بيان إعلامي سابق له، إنه تم إنشاء 11604 آبار نشو بسعة تخزينية 1649704 م3 لحصاد وتخزين مياه الأمطار لـ11604 مستفيدين، كذلك تم إنشاء وصيانة (564) بئرًا رومانية بسعة تخزينية لمياه الأمطار 242467 م3 لـ2820 مستفيدًا، فضلًا عن تطهير وصيانة داخلية وخارجية عدد 519 بئر نشو بسعة تخزينية 1981 م3 لحصاد وتخزين مياه الأمطار لـ285 مستفيدًا.

التخطيط العمراني التنمية المستدامة حصاد مياه الأمطار محافظ مطروح مركز التنمية المستدامة بمطروح

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