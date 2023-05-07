غدًا.. محاكمة 5 متهمين بالهجرة غير الشرعية

تواصل الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المحلة، محاكمة المتهمين بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وتسببوا في وفاة ثلاثة شباب في واقعة غرق مركب هجرة غير شرعية بسواحل اليونان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جهاد فرج الألفي رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أيمن يونس أبوزيد، الدكتور محمود محي الدين الغزولي، وسكرتارية إبراهيم الدسوقي.

وكان المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية قد أمر بإحالة القضية رقم 2309 لسنة 2023 م جنايات مركز زفتى والمقيدة برقم 139 لسنة 2023 م كلي شرق طنطا والمتهم فيها كل من أحمد. ع، هارب، أشرف. ا، محبوس، عبد الرحمن. ر، محبوس ومحمد. ش، هارب، أميرة. ا، هاربة إلى محكمة الجنايات.