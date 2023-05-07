إصابة عاملين سقطا من الدور الثالث أثناء ترميم بلكونة بالفيوم

أُصيب اليوم الأحد، 2 من عمال البناء، إثر سقوطهم من الدور الثاني العلوي، أثناء ترميم بلكونه بشارع السنترال بوسط البلد بسبب انهيار البلكونة، ما أدى إلى إصابتهم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد سامح عزب، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بإبلاغ الأهالي بسقوط عاملين بناء أثناء ترميم أحد بلكونات مسكن بشارع السنترال بوسط مدينة الفيوم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثانِ الفيوم، برئاسة المقدم حسين فواد، رئيس مباحث القسم، وتبين من خلال المعاينة الأولية إصابات عدد من العاملين في العقد الثالث من العمر إثر سقوطهم من الدور الأول العلوي، ما أدى إلى إصابتهم.

وجرى نقل المصابين بسيارات مرفق الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

وتم فرض كردون أمني في مكان الواقعة حرصاً علي المارين أو سقوط وانهيار العقار وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.