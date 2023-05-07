الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع كبير فى أسعار البيض وشعبة الدواجن توضح السبب

سامح السيد
سامح السيد

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة وعضو اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار بيض المائدة تراجعت بشكل كبير، اليوم، مشيراً إلى أن التراجع يرجع إلي انخفاض القوة الشرائية للبيض بنسبة 30%، عقب انتهاء الموسم الدراسي، بالإضافة إلى زيادة المعروض نتيجة لزيادة الدورات الجديدة.

وأوضح سامح السيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن سلعة البيض من السلع الغذائية التي لا تقبل التخزين، لذلك كل ما يتم إنتاجه يجب عرضه في الأسواق، مشيراً إلى أن البيض من السلع الغذائية التي لدينا اكتفاء ذاتي منها، بالإضافة إلى أن مصر تصدر بيض المائدة، حيث إن إنتاجها يبلغ مليار بيضة سنوياً، وهي كمية أكبر من الاستهلاك السنوي، لذلك يتم تصدير كميات كبيرة من البيض، إلى السعودية والإمارات، والدول الإفريقية بشكل عام.

وأشار إلى أن سعر كرتونة البيض سجل 85 جنيها من أرض المزرعة، مشيرًا إلى أن مصر لا توجد بها أزمة في البيض، ولكن في الوقت السابق كانت الأزمة في ارتفاع أسعار البيض، وذلك نتيجة إلى وجود أزمة وقتها، لكن الآن لا توجد أزمة في أسعار الدواجن أو البيض، لكن لدينا زيادة في المعروض.

من ناحية أخرى، لفت رئيس شعبة الدواجن إلى أن شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة سوف تعقد اجتماعا، خلال الأيام المقبلة مع رئيس هيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة زيادة الإنتاج وعودة كل القطاعات للعمل.

سامح السيد رئيس شعبة الدواجن التراجع يرجع رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة عضو أتحاد منتجي الدواجن سعر كرتونة البيض سجات

الأكثر قراءة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

بالأسماء.. ارتفاع مصابى انقلاب أتوبيس حضانة فى ترعة بالشرقية إلى 15

الجنايات تقضى ببراءة متهم فى قضية "خلية داعش" الإرهابية

كلمة سامح شكرى أمام الجامعة العربية: مصر استقبلت 57 ألف مواطن سودانى

الحوار الوطنى.. (الطريق الثالث )

وزير الصحة يستقبل نظيره البرتغالى لبحث سبل التعاون فى القطاع الصحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

بسنت حسن

الحوار الوطنى.. (الطريق الثالث )

محمد عمر

سوريا.. العودة إلى البيت العربى

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس