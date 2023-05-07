تراجع كبير فى أسعار البيض وشعبة الدواجن توضح السبب

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة وعضو اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار بيض المائدة تراجعت بشكل كبير، اليوم، مشيراً إلى أن التراجع يرجع إلي انخفاض القوة الشرائية للبيض بنسبة 30%، عقب انتهاء الموسم الدراسي، بالإضافة إلى زيادة المعروض نتيجة لزيادة الدورات الجديدة.

وأوضح سامح السيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن سلعة البيض من السلع الغذائية التي لا تقبل التخزين، لذلك كل ما يتم إنتاجه يجب عرضه في الأسواق، مشيراً إلى أن البيض من السلع الغذائية التي لدينا اكتفاء ذاتي منها، بالإضافة إلى أن مصر تصدر بيض المائدة، حيث إن إنتاجها يبلغ مليار بيضة سنوياً، وهي كمية أكبر من الاستهلاك السنوي، لذلك يتم تصدير كميات كبيرة من البيض، إلى السعودية والإمارات، والدول الإفريقية بشكل عام.

وأشار إلى أن سعر كرتونة البيض سجل 85 جنيها من أرض المزرعة، مشيرًا إلى أن مصر لا توجد بها أزمة في البيض، ولكن في الوقت السابق كانت الأزمة في ارتفاع أسعار البيض، وذلك نتيجة إلى وجود أزمة وقتها، لكن الآن لا توجد أزمة في أسعار الدواجن أو البيض، لكن لدينا زيادة في المعروض.

من ناحية أخرى، لفت رئيس شعبة الدواجن إلى أن شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة سوف تعقد اجتماعا، خلال الأيام المقبلة مع رئيس هيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة زيادة الإنتاج وعودة كل القطاعات للعمل.