روسيا تحبط محاولة أوكرانية لمهاجمة مطار عسكرى بطائرات مسيرة

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الأحد، إن قوات الأمن الروسية أحبطت محاولة من المخابرات الأوكرانية لمهاجمة مطار عسكري في وسط روسيا بطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات.

وأضاف، في بيان، على موقعه الإلكتروني على الإنترنت إن الهدف من الهجوم كان طائرة من طراز إيه-50 مختصة بالكشف عن الرادار في مطار سيفيرني بمنطقة إيفانوفو الواقعة على بعد نحو 700 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية.

وأشار جهاز الأمن الاتحادي الروسي إلى أن ضباطه أحبطوا الهجوم بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وذكر البيان أن السلطات اعتقلت قائد طائرة خفيفة وأعضاء آخرين في ما وصفها الجهاز بأنها "جماعة تخريبية" في منطقة تولا بعد وصولهم في رحلة من أوكرانيا.