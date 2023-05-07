الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غادة شلبي: هناك نمو متزايد في الحركة السياحة الوافدة إلى مصر

غادة شلبى
غادة شلبى

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إن مشاركة وزارة السياحة والآثار في الملتقى العربي للسياحة والسفر 2023 (ATM) الذي عقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية وانتهت فعالياته منذ أيام كانت مميزة للغاية، فإنه واحد من أهم المعارض السياحية التي تقام في منطقة الشرق الأوسط وقد شهد الجناح المصري هذا العام زخما سياحيا وإقبالا من مختلف المشاركين بهذه النسخة.

وأضافت شلبي في تصريحات خاصة إلى “الدستور”، أن القطاع الخاص السياحي المصري قد حرص هذا العام على المشاركة في الملتقى حيث شارك نحو ٥٤ عارضا من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية بالإضافة إلى شركة مصر للطيران وشركة Air Cairo وشركة نسمة للطيران، وقد تلقينا العديد من الطلبات من القطاع الخاص للمشاركة بالمعرض، لافتة إلى أننا سنشهد زيادة في التدفقات السياحية خلال الفترة القادمة بعد التسهيلات التي منحت في الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر من مختلف الأسواق.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على زيادة الطاقة الفندقية بالمقاصد السياحية المختلفة ومنح تراخيص لوحدات الإقامة الفندقية بأشكالها المختلفة، موضحا أن الفرص متاحة حاليا للقدوم إلى مصر للاستثمار في المجال السياحي، داعية المستثمرين بالاستفادة منها، موضحة أن استراتيجية الوزارة تعمل على تحقيق مستهدفات الدولة من صناعة السياحة في مصر وهي الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وتحقيق نمو سنوي متواصل يتراوح ما بين 25 % وحتى 30 % سنويا.

وأوضحت أن العام الحالي قد شهد مؤشرات إيجابية خاصة بحركة السياحة الوافدة لمصر، وهناك نمو متزايد في الحركة السياحة الوافدة إلى مصر من مختلف الأسواق.

يشار إلى وزارة السياحة والآثار قد شاركت في الملتقى العربي للسياحة والسفر 2023 (ATM) بجناح بلغت مساحته نحو ٦١٢ م٢ والذي تم تصميمه على غرار تصميم المتحف المصري الكبير الذي أبهر كافة المشاركين من الدول الأخرى.

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