الأنبا عمانوئيل يحتفل بخريجى المرحلة الجامعية

ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن نيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس حفل خريجي المرحلة الجامعية، بمقر المطرانية.

جاء ذلك في حفل مشترك بين أسرة القديسة سابينا للشباب الجامعي بقنا، وأسرة الطوباوي كارلو أكوتيس للشباب الجامعي، بالأقصر، تحت إشراف الأب يوحنا معطي، مسئول الشباب الإيبارشي، والمرشد الروحي لأسرة الطوباوي كارلو أكوتيس، بمشاركة الآباء الكهنة الرعاة، والأخوات الراهبات، وخدام لجنة الشباب الإيبارشي.

وفي كلمته، أشار صاحب النيافة إلى وجود 3 أسر جامعية بالإيبارشية وهم: البابا القديس يوحنا بولس الثاني، بأسوان، والقديسة سابينا، بقنا، بالإضافة إلى أحدث هذه الأسر الطوباوي كارلو أكوتيس، بأسوان.

وركز راعي الإيبارشية على أهمية أن يحافظ الشباب على أغلى شيء في الحياة وهي ذواتهم، كما تمنى لهم حياة عملية مزدهرة، وأن يستمروا في الخدمة، وأن يكونوا دائمًا فاعلين في الكنيسة، وممارسين للأسرار.

وقام الأب يوحنا بتقديم الهدايا التذكارية للخريجين، باسم لجنة الشباب الإيبارشي، كما تضمن الاحتفال أيضًا الفقرات المتنوعة من تقديم شباب الأسر الجامعية مثل: مسرح الظل، ومسرح البانتومايم، والهاندمايم، والترانيم الروحية.

وشجع الأب المطران جميع رعايا الإيبارشية، حتى يشاركوا في خدمة الشباب الإيبارشي، كما أعلن الأنبا عمانوئيل انضمام أمناء الخدمة في الأسر الجامعية إلى لجنة الشباب، متمنيًا لهم، وللكنيسة خدمة مثمرة.

من جهة أخرى وفي في نهاية يوم حافل وبهيج، اختتمه نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بلبنان ودول الخليج، منح الأب المطران أسرار التنشئة للابن المبارك جايدن أيمن، وبالمعمودية شربل، وهو أحد أبناء كنيسة العائلة المقدسة، بالكويت، بمشاركة الأب يسى زكريا، راعي الكنيسة.

