الأنبا مارتيروس يطيب جسد القديس مار مرقس مساء اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا، بعيد القديس مارمرقس مؤسس الكنيسة المصرية، وعلى إثر الاحتفالات يقوم الأنبا مارتيروس، أسقف عام كنائس شرق السكك الحديدية، ومقرر لجنة المصنفات الكنسية بإتمام طقوس تطييب جسد القديس مار مرقس مساء اليوم.

كما يرأس احتفالات كنيسة الشهيد مارمرقس بالجندول، بافتتاح علية الكنيسة التي تحمل اسم القديس، وبنفس المناسبة يطيب الأنبا مارتيروس جسد القديس شورة الصبي.

وقال البابا الراحل شنودة الثالث في كتابه ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول القديس والشهيد إن القديس مرقس هو يهودي من سبط لاوي، بشر بين اليهود والأمم، وبين الأمم بالأكثر، وهو يحمل اسمين: اسمًا يهوديًا "يوحنا"، واسمًا أمميًا "مرقس"، واسمه الأممي هو الأكثر شهرة.

وعلى الرغم من أنه يهودي الأصل، إلا أنه ولد في إقليم أممي، في قارة إفريقيا. فهو إذن رسول لأفريقي المولد، ولد في كيرين "القيروان" إحدى الخمس مدن الغربية في إقليم ليبيا، بلدة تدعى أبرياتولس.

واوضح ان اسمه اليهودي "يوحنا" معناه الله حنان أو الله حنون وقد دعي بهذا الاسم وحده في موضعين من سفر أعمال الرسل، واسمه الروماني "مرقس" معناه "مطرقة".

ولم يكن هذا الاسم مألوفًا بين اليهود وتاريخ يوسيفوس كله لم يذكر فيه بهذا الاسم سوى يهودي واحد هو ابن أخلا فيلة، وقد دعي رسولنا باسم مرقس وحده في كل رسائل القديس بولس والقديس بطرس وفى سفر أعمال الرسل، على أنه في ثلاثة شواهد من سفر أعمال الرسل اجتمع له الاسمان معًا، أو الاسم واللقب. فقيل عنه "يوحنا الملقب مرقس" أو يوحنا الذي يدعى مرقس.