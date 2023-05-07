"الزراعة": مساحات القطن تخطت 45 ألف فدان فى المحافظات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث القطن، أن مساحات القطن تخطت 45 ألف فدان في محافظات الوجه البحري والقبلي وتوزيع تقاوي جيزة من السلالات الجديدة عالية الإنتاجية بمتوسط 10 قناطير للفدان.

وكشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قسم بحوث القطن، عن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القطن في مساحات بلغت أكثر من 45 ألف فدان منها محافظات الوجه القبلي، إلى 23 ألف فدان حتى الآن.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحافظات الوجه القبلي، يتصدرها صنف "جيزة 95" بنحو 22 ألف فدان، فيما دفعت وزارة الزراعة بصنف "جيزة 98" بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج. صنف "جيزة 98" إضافة جديدة للخريطة الصنفية.

وأكد التقرير أن "جيزة 98" يمثل إحدى السلالات الجديدة التي أدرجتها وزارة الزراعة على الخريطة الصنفية للمرة الأولى بدءًا من موسم 2023 الحالي، لتكون البداية بنحو 82 فدانًا منزرعة بأحد مراكز محافظات الوجه القبلي.

وعدَّد التقرير مزايا صنف "جيزة 98"، مؤكدًا أنه أحد الأصناف الواعدة مبكرة النضج، التي لا تتجاوز فترة مكوثه المحصولي بالتربة حدود نحو 160 يومًا، لافتًا إلى أن صنف "جيزة 98" واحد من الأصناف الموفرة للمياه، موضحًا أنه يوفر ريتين كاملتين، بما يعادل قرابة 800 متر مكعب من المقنن المائي المحدد لكل فدان منزرع بالقطن.

وأشار التقرير إلى مزايا صنف "جيزة 98"، موضحًا أنه أحد الأصناف المقاومة للانعكاسات السلبية الناجمة عن انحرافات الطقس، حيث يتحمل ارتفاع الحرارة حتى 55 درجة مئوية.

وسلط التقرير الضوء على واحدة من أهم المكاسب الاقتصادية الناجمة عن زراعة صنف "جيزة 98"، والخاصة بمتوسط الإنتاجية المتوقعة، مؤكدًا أنها تصل إلى 10 قناطير للفدان، وهو المعدل الرقمي الذي تم الوصول إليه بالحقول الإرشادية الخاصة بهذا الصنف على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وتطرق التقرير إلى مسألة توزيع التقاوي، مؤكدًا أنه تم توزيع بذور صنف "جيزة 98" على الجمعيات الزراعية المنتشرة في 17 محافظة بعموم الجمهورية.

وأكد التقرير أن البذور التي تم توزيعها هذا الموسم، تغطي كامل احتياجات مزارعي محصول القطن بعموم محافظات الجمهورية، ما يشجع على زيادة إجمالي المساحة المنزرعة، ومضاعفة حجم الإنتاجية، وتحقيق الخطط المستهدفة لهذا الموسم، والتي تتزامن مع تحديد سعر الضمان، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء.