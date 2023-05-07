5 مصابين بحادث تصادم في طريق الصالحية

أصيب 5 مواطنين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين ملاكى مع سوزوكى، بطريق الصالحية الجديدة- الإسماعيلية، نطاق مركز الصالحية بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم بين سيارتين بطريق الصالحية الإسماعيلية، نطاق الصالحية الجديدة.

تم نقل المصابين الى مستشفى الصالحية الجديدة لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.