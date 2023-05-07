الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 مصابين بحادث تصادم في طريق الصالحية

اسعاف
اسعاف

أصيب 5 مواطنين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم  سيارتين ملاكى مع سوزوكى، بطريق الصالحية الجديدة- الإسماعيلية، نطاق مركز الصالحية بمحافظة الشرقية.

 البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم بين سيارتين  بطريق الصالحية الإسماعيلية، نطاق الصالحية الجديدة.

  تم نقل المصابين الى مستشفى الصالحية الجديدة لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

مواطنين سحجات وكدمات جروح متفرقة حادث تصادم محافظة الشرقية الاسعافات الأولية الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية

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