الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر: الأمم تتخلّف بتراجع العلم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن المجتمعات لن تتقدم إلا بالعلم، وأن الأمم تتخلف بتراجع العلم، مؤكدًا أن العلم إذا خلا من الابتكار حدث خلل؛ لأن الأصل في العلم التجديد؛ فمن عاش على الذكرى وأخلد إلى الراحة صار من المتقهقرين، فالعالم من حولنا يتطور، ومن المخجل أن نظل في أماكننا ثابتين دون تقدم أو تطور.

وشدد- خلال كلمته في افتتاح مؤتمر كلية العلوم بنات- على عقد المزيد من مثل هذه المؤتمرات التي تهدف للإبداع والابتكار وأن نكون من صناع المعرفة، ولا نتوقف على استقبالها من غيرنا، وقد كان في أسلافنا الأسوة والقدوة في التفنن في شتى العلوم والفنون.

وأشار إلى أن الفيزياء والكيمياء والرياضيات من أهم وسائل القوى التي ينبغي امتلاكها في وقتنا المعاصر، وعلينا أن نغرس الأمل في نفوس طلابنا وأقراننا.

وبدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الأساسية والتطبيقية لكلية العلوم بنات بالقاهرة تحت عنوان: «نحو الابتكارات في العلوم والتكنولوجيا»، بحضور الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة مها غازي، عميدة الكلية، وعدد من ممثلي جامعات: الأزهر، والقاهرة، وعين شمس، والمركز القومي للبحوث، والإسكندرية، والمنصورة، والمنوفية، والجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة البريطانية بالقاهرة، وجامعة فارونج الحكومية بروسيا الاتحادية، وجامعة مهاريشي ماهندهوار بالهند، وجامعة قاضي عزام بباكستان، وهيئة الطاقة الذرية، وجامعة الزقازيق، والسلطان زين العابدين بماليزيا، وجامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية، ومعهد بحوث البترول المصري، وجامعة الفيوتشر، ومركز أبحاث تيودور بلهارس.

المؤتمر تستمر فعالياته اليوم وغدًا بمشاركة باحثين من دول عربية وأوروبية، وعدد من ممثلي وزارات: الأوقاف، والطيران، والتجارة والصناعة، والسياحة، والبيئة، وهيئة الطاقة الذرية.

التطبيقي التجارة والصناعة الجامعة البريطانية بالقاهرة الجامع التجديد التكنولوج التكنولوجيا الدكتور محمد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة

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