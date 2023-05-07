الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

“إعلام القاهرة” تفتتح مؤتمرها العلمي السنوي عن صناعة المحتوى في العصر الرقمي

مؤتمرإعلام القاهرة
مؤتمرإعلام القاهرة

د. وسام نصر: المؤتمر يسعى لاستشراف آفاق المستقبل الإعلامي وآلياته وتحدياته

د. حنان جنيد: المؤتمر يواكب الرؤى المنشودة ويتفق مع مستجدات العصر الرقمي

د. أحمد عبد التواب: لا بد من مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الرقمنة

د. محمد العطار: جامعة القاهرة بصدد تشدين مشروع ضخم لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية

د. درية شرف الدين:  GPT يطرح العديد من التساؤلات حول الالتزام بالقواعد الأخلاقية في العمل الإعلامي والأكاديمي

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لكلية الإعلام جامعة القاهرة في دورته الـ 28، بعنوان "صناعة المحتوى في العصر الرقمي الآليات والتحديات"، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ورئاسة الأستاذة الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية، وإشراف الأستاذة الدكتورة وسام نصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأمينة عام المؤتمر.

لا يتوفر وصف.
مؤتمرإعلام القاهرة

رحبت الدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالحضور من الباحثين والإعلاميين والأكاديميين في الجلسة الافتتاحية، مشيرة إلى أن المؤتمر يسعى إلى استشراف المستقبل الإعلامي وآلياته وتحدياته، إلى جانب تقديم رؤى علمية بما يتوافق مع استراتيجية الجامعة ورؤية مصر للتنمية 2030.

لا يتوفر وصف.
مؤتمرإعلام القاهرة

وأوضحت أن المؤتمر يشتمل على جلسات متنوعة يُعرض فيها العديد من الأبحاث الجامعية التي خضعت للتقييم العلمي الدقيق، كما أنه يناقش العديد من الموضوعات المهمة مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي.

الدكتورة حنان جنيد، عميد الكلية، قالت إن المؤتمر يأتي بالتزامن مع التطورات المتقدمة التي تشهدها الجامعة، كما أنه يواكب الرؤى المنشودة ويتفق مع مستجدات العصر الرقمي وآلياته المختلفة بشكل غير تقليدي.

لا يتوفر وصف.
مؤتمرإعلام القاهرة

ومن جانبه، عبّر الدكتور أحمد عبد التواب الخطيب، مدير المكتب الفني للتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا  المعلومات “ممثلا عن الوزارة”، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الذي يمثل انطلاقة للإعلام في مصر والوطن العربي، لافتا إلى عدم وجود حدود فاصلة الآن  بين التخصصات في مجال الإعلام؛ الأمر الذي يرتبط بما يُسمى ب "الإعلام البيني"، مؤكدا وجود تطورات متسارعة في مجال الرقمنة والتي يجب مواكبتها من خلال تحديد التحديات والفرص، وهو الأمر الذي يرتبط أيضا بحروب الجيل الرابع، مضيفا أن الدولة تدرك هذه التحديات لذلك أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية مصر الرقمية في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

لا يتوفر وصف.
مؤتمرإعلام القاهرة

وأشاد الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بدور كلية الإعلام وجهودها البارزة  في المجال الإعلامي، موضحا أن هناك مشروع ضخم  لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، وأن كلية الإعلام سيكون لها النصيب الأكبر في هذا المشروع.

لا يتوفر وصف.
مؤتمرإعلام القاهرة

وعلى صعيد آخر، أثارت الدكتورة  درية شرف الدين، رئيس مجلس الثقافة والإعلام بمجلس النواب ووزير الإعلام الأسبق، العديد من التساؤلات حول مدى قيام الإعلام التقليدي بالإلتزام  بالقواعد الأخلاقية السليمة، ومدى قدرته على تلبية احتياجات المتلقين في مجال الإعلام، ومدى مواكبة المحتوى  المطروح على الساحة الإعلامية للإعلام الخارجي، منوهة إلى الأثار السلبية الخطيرة للتطبيق الشهير GPT في مجال الذكاء الاصطناعي، وما يتمتع به من قدرة فائقة  تفوق القدرات البشرية، وهو الأمر الذي يمثل سلاح ذو حدين خاصة مع التغيرات السريعة التي يشهدها العالم.

لا يتوفر وصف.
مؤتمرإعلام القاهرة

وقال الدكتور جاي بيرجر، مدير لجنة حرية التعبير والتنمية الإعلامية باليونسكو، خلال مداخلته عبر تطبيق الزووم، أنه ينبغي الاهتمام بالتنمية العالمية والتي تتجلى من خلال عدة مصطلحات يجب على الإعلام التأكيد عليها، مشيرا إلى الآثار السلبية التي من الممكن أن تنتج عن استخدام الإعلام الرقمي، منوها بضرورة إمداد المتلقين بالمعلومات الهامة والدقيقة، فضلا عن ضرورة نبذ العنصرية من خلال وسائل الاتصال، وذلك بتضمين المصطلحات الوطنية في المجتمع إلى جانب التأكيد على قيم حقوق الإنسان.

لا يتوفر وصف.
مؤتمرإعلام القاهرة

وفي ختام الجلسة، قامت الدكتورة حنان جنيد، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، بتكريم المُتحدثين في الجلسة، بالإضافة إلى الرعاة الإعلاميين للمؤتمر والصحفيين الذين يتولون مهام التغطية الإعلامية.

لا يتوفر وصف.
مؤتمرإعلام القاهرة

الأكثر قراءة

السجن 10 سنوات لمهندس باع شاليه طليقته بتوكيل مزور في الإسكندرية

الكاميرون تشكر مصر على مساعدتها فى إجلاء رعاياها من السودان

المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق عقار بمصر الجديدة

"البترول" تبدأ خطة تطوير أعمال البحث والاستكشاف في مناجم الفوسفات بـ3 محافظات

حبس عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه في مدينة السلام

إخلاء سبيل مقاول رصف بكفالة مليون جنيه في القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس