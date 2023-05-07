الاتصالات: 72 مليون مستخدم لإنترنت المحمول بنهاية فبراير

كشف تقرير حديث عن مؤشرات قطاع الاتصالات صادر عن وزارة الاتصالات، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد مستخدمي إنترنت المحمول سجل 72 مليون مستخدم بنهاية فبراير الماضي، مشيرا إلى أن مستخدمي إنترنت الموبايل سجل نحو 69.47 مليون مستخدم نهاية فبراير الماضي مقارنة بنحو 64.60 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها نحو 5 ملايين مستخدم بنسبة نمو سنوي بلغت 7.54% وشهري -0.06% بعد أن سجل خلال يناير السابق عليه نحو 69.52 مليون مستخدم.

مؤشرات الإنترنت الموبايل

وأضاف التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه أن عدد مستخدمي يو إس بي مودم سجل نحو 2.54 مليون مستخدم بنهاية فبراير الماضي مقارنة بنحو 2.19 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2022 بنسبة نمو سنوية 16.06% وشهرية 0.21% بعد أن سجل نحو 2.53 مليون مستخدم خلال يناير 2023.

وأوضح التقرير أن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي التليفون المحمول سجلت 69.11% خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بنحو 69.26% عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تغير سنوي 0.15% وشهري بلغ 0.04% بعد أن سجل خلال يناير 2023 نحو 69.16% .