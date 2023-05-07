إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

سلمت إسرائيل «عماد العدوان» النائب في البرلمان الأردني إلى بلاده، اليوم الأحد، بعدما احتجزته للاشتباه في محاولته تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شين بيت» إن العدوان، الذي اعتقل في 22 أبريل الماضي، عند معبر حدودي تسيطر عليه إسرائيل، سُلم إلى الأردن حيث سيستمر التحقيق والإجراءات القانونية.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني إن حصانة «العدوان» البرلمانية أُسقطت عنه، ما يعني أنه يمكن أن يخضع للمحاكمة، فيما قال مصدر أمني أردني إن القضية ستعرض أمام المحاكم، حسبما نشرت وكالة «رويترز» البريطانية.

تحقيقات «شين بيت» مع النائب الأردني

وقدم «شين بيت» مزيدًا من التفاصيل عن القضية التي هددت بإحداث توتر في العلاقات بين إسرائيل والأردن المستمرة منذ حوالي ثلاثة عقود، والتي كثيرًا ما تعرضت للاختبار من السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والمسجد الأقصى.

وقال «شين بيت» إن النائب الأردني، الذي اتُّهم بحيازة 12 بندقية و194 مسدسًا في سيارته، استخدم جواز سفره الدبلوماسي من قبل لتهريب أشياء من بينها أسلحة وحيوانات وسجائر إلكترونية وذهب.

وأشار الجهاز الإسرائيلي إلى أن تحقيقه أظهر أن النائب الأردني كان يقوم بالتهريب نظير المال، موضحًا أن السلطات الأردنية اعتقلت عددًا من المشتبه بهم في الأردن بتهمة الضلوع في الأمر.

من جانبه، قال محامٍ عن «العدوان» في إسرائيل إنه لا يمكنه التعليق على الاتهامات وأكد أن النائب الأردني لم يعد رهن الاحتجاز في إسرائيل.