جامعة الفيوم: انطلاق فعاليات الملتقى التاسع للطالب المثالي على مستوى الجامعات

انطلقت فعاليات الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين بمشاركة ١٦ جامعة حكومية وخاصة، خلال الفترة من السادس إلى العاشر من الشهر الجاري، وذلك اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وبدأت مسابقات الملتقى اليوم، باختبار الحاسب الآلي الذي شارك به ٦٤ طالبًا وطالبة، ويهدف إلى قياس قدرات الطلاب على التعامل مع الحاسب خلال زمن محدد، بحيث يحصل المتسابق على نتيجة الاختبار فور انتهاء الإجابة عن الأسئلة.

واستقبلت جامعة الفيوم بالأمس وفود الجامعات المشاركة وهى جامعات القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، طنطا، الزقازيق، حلوان، المنوفية، بنها، كفر الشيخ، سوهاج، السويس، مدينة السادات، الأقصر، الجلالة، للمشاركة فى الملتقى القمي الثامن للطالب والطالبة المثاليين والملتقى القمي التاسع "مبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم".

فعاليات الملتقى التاسع للطالب والطالبة

فعاليات الملتقى التاسع للطالب والطالبة

فعاليات الملتقى التاسع للطالب والطالبة

فعاليات الملتقى التاسع للطالب والطالبة