الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طفل سقط من الطابق السادس في أوسيم

جثة طفل
جثة طفل

لقي طفل مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من الطابق السادس بشارع مبروك من بشتيل البلد بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع مبروك من بشتيل البلد.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل سقط من الطابق السادس بالعقار محل العثور على جثته.

وبعمل التحريات وسؤال والدة المتوفي أفادت بأنها تقيم رفقة ابنها المتوفي وأضافت أنها خرجت لشراء متطلبات المنزل وتركته وحيداً إلا أنه اختل توازنه وسقط من الطابق السادس من الشقة محل سكنهما.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى التحرير تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

طفل مصرع شارع مبروك بشتيل البلد محافظة الجيزة اوسيم

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