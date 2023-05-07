في ذكرى رحيله.. بماذا وصف عبد الوهاب والأطرش صوت رياض الهمشري؟

تحل اليوم 7 مايو الذكرى السادسة عشر على رحيل الملحن والموسيقي الشهير رياض الهمشري الذي توفي عام 2007 في لبنان عن عمر 49 عامًا إثر إصابته بأزمة قلبية، فهو من مواليد 9 نوفمبر 1958 وكان واحدًا من أهم ملحنى جيله.



لحن لكبار الفنانين منهم الشيخ زكريا أحمد، علي الحجار ومدحت صالح ومحمد الحلو، محمد منير، إيمان البحر درويش، محمد فؤاد، عمرو دياب، هشام عباس، إيهاب توفيق، خالد عجاج، شيرين، أنغام، غادة رجب، سميرة سعيد، عامر منيب، نوال الكويتية، مصطفى قمر، ديانا حداد، وغيرهم من الأجيال المختلفة.

وكان قد أصدر له أول شريط له بعنوان "هاتي" ثم بعد ذلك "قربيني" و"حبيبتي" ثم لحن لكبار النجوم الذين ينتمون لأجيال مختلفة.

غنى في حفلات الجيش على الجبهة مع رشدي والعزبي

ربما لا يعرف الكثير من الناس أن الهمشري كان مطربًا في بداية حياته، وبحسب ما قال الكاتب محمد العسيري في كتابه: "عرفتهم على سلم المزيكا" الصادر عن دار دلتا للنشر والتوزيع: "لم أكن أعرف أن الموهبة الهمشري كان يغني في حفلات الجيش على الجبهة مع محمد رشدي والعزبي ولم أكن أعرف أنه مطرب من الأصل واستغربت كثيرًا من عدم خوضه التجربة الغنائية على الرغم من المقومات والمواصفات فيه".

اكتشفه خاله في السادسة من عمره

وجاء في كتاب: "شريط كوكتيل حكايات موسيقى الجيل" للكاتب مصطفى حمدي، الصادر عن دار دلتا للنشر والتوزيع، لم ينل رياض حظه من الشهرة والأضواء رغم موهبته الفذة في السادسة من عمره اكتشفه خاله صلاح الهمشري موهبته، أن أول أغنية لحنها الهمشري هى "الورد جميل" للشيخ زكريا أحمد، في برنامج "جرب حظك" للإذاعى الراحل طاهر أبو زيد، ثم في عام 1965 تقدم لاختبارات الإذاعة وتجاوزها بسهولة مطرب محترف، مما فتح أمامه حفلات أضواء المدينة.



وقال عنه الموسيقار محمد عبد الوهاب “صوته دمه خفيف، وراكب على المقام وطاقة كبيرة”، وأما فريد الأطرش قال عنه: "لم أسمع أحدًا ردد لحن من ألحاني مثلما ردد الهمشري".