المقاولون "ملك التعادلات" فى الدورى.. لم يحقق أى فوز منذ 86 يومًا

رغم تحسن نتائج فريق المقاولون العرب بالقياس للمواسم السابقة التي عانى فيها الفريق من شبح الهبوط ووجوده في المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 37 نقطة، إلا أن الفريق بقيادة مديره الفني شوقي غريب يملك رقمين سلبيين هذا الموسم.

الرقم الأول في عدد التعادلات خاصة السلبية ويعتبر المقاولون هو ملك التعادلات في الدوري بعد أن تعادل في 13 مباراة من إجمالي 27 مباراة خاضها في الدوري بنسبة تقترب من الـ50 % من بينها 9 تعادلات سلبية مع فيوتشر وفاركو وسموحة والزمالك والاتحاد السكندري في الدور الأول ومع فيوتشر وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز والمصري في الدور الثاني، وتعادل المقاولون بنتيجة 1-1 مع غزل المحلة في الدور الأول ومع البنك الأهلي في الدور الثاني وبنتيجة 2-2 مع المصري في الدور الأول ومع الزمالك في الدور الثاني.

الرقم السلبي الثاني يتمثل في فشل ذئاب الجبل في تحقيق أي فوز منذ 10 فبراير الماضي وهو اليوم الذي فاز فيه الفريق على غزل المحلة بثلاثة أهداف نظيفة وخاض بعدها عشر مباريات منها 9 مباريات في الدوري ومباراة واحدة في كأس رابطة الأندية المحترفة، تعادل في ست مباريات وخسر أربع مباريات حيث تعادل مع فيوتشر دون أهداف، ثم نال ثلاث هزائم متتالية أمام فاركو والأهلي وسموحة ثم تعادل مع حرس الحدود في كأس الرابطة وخسر بركلات الترجيح وتعادل مع سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، ثم خسر أمام إنبي وتعادل في آخر ثلاث مباريات مع المصري والزمالك والبنك الأهلي وفي المباريات العشر لم يسجل الفريق سوى ستة أهداف، ودخل مرماه عشرة أهداف وهو مايؤكد تراجع نتائج الفريق الذي فقد حظوظه في المنافسة على المركز الرابع والمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل.