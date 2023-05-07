الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المقاولون "ملك التعادلات" فى الدورى.. لم يحقق أى فوز منذ 86 يومًا

فريق المقاولون
فريق المقاولون

رغم تحسن نتائج فريق المقاولون العرب بالقياس للمواسم السابقة التي عانى فيها الفريق من شبح الهبوط ووجوده في المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 37 نقطة، إلا أن الفريق بقيادة مديره الفني شوقي غريب يملك رقمين سلبيين هذا الموسم.

الرقم الأول في عدد التعادلات خاصة السلبية ويعتبر المقاولون هو ملك التعادلات في الدوري بعد أن تعادل في 13 مباراة من إجمالي 27 مباراة خاضها في الدوري بنسبة تقترب من الـ50 % من بينها 9 تعادلات سلبية مع فيوتشر وفاركو وسموحة والزمالك والاتحاد السكندري في الدور الأول ومع فيوتشر وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز والمصري في الدور الثاني، وتعادل المقاولون بنتيجة 1-1 مع غزل المحلة في الدور الأول ومع البنك الأهلي في الدور الثاني وبنتيجة 2-2 مع المصري في الدور الأول ومع الزمالك في الدور الثاني.

الرقم السلبي الثاني يتمثل في فشل ذئاب الجبل في تحقيق أي فوز منذ 10 فبراير الماضي وهو اليوم الذي فاز فيه الفريق على غزل المحلة بثلاثة أهداف نظيفة وخاض بعدها عشر مباريات منها 9 مباريات في الدوري ومباراة واحدة في كأس رابطة الأندية المحترفة، تعادل في ست مباريات وخسر أربع مباريات حيث تعادل مع فيوتشر دون أهداف، ثم نال ثلاث هزائم متتالية أمام فاركو والأهلي وسموحة ثم تعادل مع حرس الحدود في كأس الرابطة وخسر بركلات الترجيح وتعادل مع سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، ثم خسر أمام إنبي وتعادل في آخر ثلاث مباريات مع المصري والزمالك والبنك الأهلي وفي المباريات العشر لم يسجل الفريق سوى ستة أهداف، ودخل مرماه عشرة أهداف وهو مايؤكد تراجع نتائج الفريق الذي فقد حظوظه في المنافسة على المركز الرابع والمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

الدوري المصري الممتاز المقاولون شوقى غريب غزل المحله فيوتشر

الأكثر قراءة

السجن 10 سنوات لمهندس باع شاليه طليقته بتوكيل مزور في الإسكندرية

الكاميرون تشكر مصر على مساعدتها فى إجلاء رعاياها من السودان

محافظ بني سويف يتفقد أعمال توريد واستلام القمح بشونة إهناسيا الخضراء

المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق عقار بمصر الجديدة

إخلاء سبيل مقاول رصف بكفالة مليون جنيه في القليوبية

حبس عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه في مدينة السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس