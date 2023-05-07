الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تدشين برنامج القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد

طلاب
طلاب

قالت وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد الدكتورة هالة عبد السلام، إنه تم تدشين برنامج للقوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة اليوم الأحد، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور الثقافية الخيرية.

وأكدت وكيل الوزارة - خلال اجتماعها مع مديري مدارس المرحلة الإعدادية اليوم - أن برنامج القوافل التعليمية يقوم عليه نخبة من أفضل خبراء التعليم واضعي أسئلة الامتحانات وتستضيفها مدرستا بورسعيد الثانوية للبنات للطلاب قاطني بورسعيد من الجنسين ومدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين لجميع الطلاب قاطني مدينة بورفؤاد.

وأوضحت عبد السلام، أن مقرات القوافل جاهزة لاستيعاب الطلاب ومزودة بالتجهيزات الفنية والتعليمية على أعلى مستوى وذلك بدعم من المحافظ عادل الغضبان في إطار حرصه الدائم على مستقبل أبنائه الطلاب ولتحقيق الاستفادة القصوى في بيئة تعليمية ملائمة.

وأضافت وكيل أول الوزارة أن برنامج القوافل التعليمية سيبدأ اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثالثة والنصف، ويستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 11 مايو الجاري، بحسب جدول المحاضرات المعلن مسبقا للطلاب بجميع مدارس المرحلة الإعدادية.

أسئلة الامتحان الاستفادة القصوي التربية والتعليم أسئلة الامتحانات الامتحانات الخلفاء الراشدي التجهيز

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