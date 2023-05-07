الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

62.7 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية إلى أمريكا عبر نظام GSP خلال 2022

صادرات
صادرات

قال أحمد عنتر، مدير مكتب التمثيل التجاري في واشنطن، إن حجم صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أمريكا عبر النظام المعمم للمزايا GSP وصل لنحو 62.7 مليون دولار خلال 2022.

 

وأوضح عنتر، اأه منها على سبيل المثال 3 ملايين دولار لصادرات العسل الأسود الذى يحظى بمعدلات نمو جيدة خلال السنوات الماضية بعكس العسل الأبيض الخام الذى يواجه منافسة شرسة أمام المنتج الأمريكي الذى يتسم بجودته العالية للغاية وبمواصفاته المميزة.


ودعا مدير مكتب التمثيل التجاري بواشنطن، الشركات المصرية للاستفادة من المزايا التي تمنحها اتفاقية الكويز الخاصة بالمناطق الصناعية المؤهلة والتي تمنح أعضاءها إعفاءات من الرسوم الجمركية، بشرط أن تكون نسبة المكون المحلى في المنتج المصدر لا تقل عن 24.5% و10.5 % على الأقل من إسرائيل.
 

جاء ذلك خلال ندوة أقامها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات تحت عنوان “ تنمية الصادرات".

 

وأضاف عنتر، أنه بالنسبة  للفرص التصديرية، لمنتج زيتون المائدة وزيت الزيتون والبطاطا المعلبة، أوضح أن هناك فرص للزيتون وزيت الزيتون، ولكن ستواجه الشركات العاملة في هذا المجال منافسة شرسة من منتجات دول اسبانيا واليونان واستراليا وتونس وكذلك من ولاية كاليفورنيا التي بها إنتاج غزيز لزيت الزيتون، بينما البطاطا المعلبة غير منتشرة في السوق الأمريكي ومن الصعب تغيير العادات الغذائية للمستهلكين، كذلك الحال لمنتج الصوص سواء الخاص باللحوم أو السمك لأنها منتجات متخصصة ومرتبطة بالعادات المصرية أكتر بعكس الصوصات المعروفة عالميا.

 

وتابع: "هناك بعض المنتجات من الممكن أن يكون لها فرص تصديرية في السوق الأمريكي لكن الأفضل أن تكون تحت براندات أمريكية أو عالمية يمتلكون شبكة موزعين ومنها منتج الأعشاب المعلبة". 

 

أحمد عنتر أستراليا الأسود التصديري التجارة

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