الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تعتمد قائمة الفائزين بجوائز "القومي للترجمة"

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قائمة الفائزين بجوائز المركز القومي للترجمة، في دورتها الأولى بعد تطويرها، والتي تشتمل على جوائز "جابر عصفور- جمال حمدان- سميرة موسي- الترجمة للشباب".

قائمة الفائزين

حصل المترجم محمد سالم عبادة، على جائزة "جابر عصفور في مجال الآداب و الدراسات النقدية، وذلك عن ترجمته لكتاب "بارنابي ردج.. حكاية أحداث شغب عام ثمانين، عن اللغة الإنجليزية، من تأليف تشارلز ديكنز، وصدرت الترجمة عام 2022 عن دار آفاق للنشر و التوزيع –مصر، والجائزة قدرها خمسون ألف جنيه.

كما فازت المترجمتان، هبة عبد المولى أحمد، وشيماء طه محمد، -مناصفة-  على جائزة "جمال حمدان في مجال الدراسات الإنسانية و العلوم الاجتماعية"، وذلك عن ترجمتهما لكتاب "الأعراق البشرية: هل نحن حقًا على هذا القدر من الاختلاف؟" عن اللغة الإنجليزية، ومن تأليف آلان إتش جودمان وآخرون، وصدرت الترجمة عن مؤسسة هنداوي للنشر-مصر، والجائزة قدرها خمسون ألف جنيه.

كما حصد المترجم عبد الرحمن حسين حمودة، جائزة "سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم، وذلك عن ترجمته لكتاب "المخ السعيد" عن اللغة الإنجليزية، من تأليف دين برنيت، وصدرت الترجمة عام 2021 عن دار عصير الكتب للنشر والتوزيع-مصر، والجائزة قدرها خمسون ألف جنيه.

كما حصل ثلاثة مترجمون على جائزة "الترجمة للشباب"، والتي جاءت قائمة فائزيها على النحو التالي:-
حيث فازت المترجمة ميرا أحمد عبد المحسن، بالمركز الأول، عن ترجمتها لكتاب "مشاهد من شينجيانغ"، عن اللغة الصينية، من تأليف وانغ منغ،  وصدرت الترجمة عن دار نشر بيت الحكمة للثقافة والإعلام بالتعاون مع دار البوصلة للنشر- الامارات، ‏‎ والجائزة قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه.  

كما جاءت جائزة المركز الثاني، والتي تُقدر قيمتها بخمسة عشر ألف جنيه –مناصفة-، بين كل من، المترجم محمد صلاح الدين الفولي، عن ترجمته لكتاب "حاصل الطرح"،عن اللغة الإسبانية، تأليف أليا ترابركو ثيران، وصدرت الترجمة عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع بالتعاون مع دار سرد للنشر بسوريا، والمترجمة رشا صلاح الدخاخني، عن ترجمتها لكتاب "رفقة الغرباء : تاريخ طبيعي للحياة الاقتصادية"، عن اللغة الإنجليزية، من تأليف بول سيبرايت، وصدرت الترجمة عن مؤسسة هنداوي للنشر-مصر.

وكذلك جاءت جائزة المركز الثالث، والتي تُقدر قيمتها بخمسة عشر ألف جنيه –مناصفة-، بين كل من، المترجم علاء بريك هنيدي، عن ترجمته لكتاب "الاقتصاد السياسي لحزب الله اللبناني"، عن اللغة الإنجليزية، من تأليف جوزيف ضاهر، وصدرت الترجمة عن دار صفصافة للنشر والتوزيع-مصر، والمترجم يوسف نبيل، عن ترجمته لرواية " قبل شروق الشمس"، عن اللغة الروسية، من تأليف ميخائيل زوشينكو، وصدرت الترجمة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.. سلسلة إبداعات عالمية- الكويت.

وأوضحت الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة، أن المركز يقدم هذا العام رؤية جديدة للجوائز تفسح المجال للمترجمين للتقدم في مجالات معرفية مختلفة، حيث كان المركز يطرح ثلاث جوائز فقط، والآن يطرح جائزة واحدة لجميع التخصصات، وجائزة للترجمة العلمية، وجائزة للشباب، أما هذا العام فالجوائز في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والثقافة العلمية، وثلاث جوائز للشباب بدلًا من جائزة واحدة، ويطمح  المركز عبر تقديم هذه المجموعة من الجوائز إلى استمرار دوره الرائد في تكريم المترجمين وتقدير دورهم الحيوي في نقل ثقافات العالم الآخر، بالإضافة إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات الثقافية ودور النشر على الاهتمام بالترجمة إلى اللغة العربية في مجالات معرفية مختلفة، لإثراء المكتبة العربية والنهوض بالفكر والثقافة والتعريب، من خلال التأكيد على معايير جودة الترجمة ودقتها وأيضًا القيمة المعرفية والفكرية المضافة.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المركز القومي للترجمة جابر عصفور جمال حمدان

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