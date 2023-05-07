هل حدثك الله يومًا؟

بين أشياء كُثر لقّنها لي والدي، لا يعلق في ذهني الكثير، إذ قد رحل وأنا في السادسة عشرة من العمر، ولكن هناك ما قد نجح في الاستقرار في ذهني، نظرًا لقوته ولعمقه.

الله موجود

قال لي لا تصدق أولئك الذين يدّعون أن الله غير موجود.. الله موجود.. ووجوده يُدرك بأمور عدة، أبرزها مصنوعاته، نظام الكون، نظام جسم البشر، نسمة الحياة التي عجزنا عن منحها لأشد الروبوتات ذكاءً.

الله حي

أشار أيضًا إلى أن الله حي ويتعايش معنا، يشعر بنا وبآلامنا، فكل الحب الذي تختزنه أفئدة آباء العالم لا يساوي 1% من حب الله لصنعة يديه، لم يخلقهم لينساهم- حاشا.

تلك ليست غيبيات، تلك الأنفاس التي زارت صدري، أثناء فترة النوم، لم أكن أتحكم بها، بل كانت نظاما أهداه لي الله، ليحافظ على حياتي، قد أكون لا أستحقه، إذ إنني حكمت على نفسي بالفناء مرات عدة كسرت فيها وصاياه التي تؤدي بنا للحياة.

الله يتحدث

ولا عجب في ذلك، فكل صوت نادى في داخلي، ودفعني إلى الخير كان هو، كل صوت رفض الشر وقوى عزيمتي كان هو، ولكن المشكلة أن ذلك الصوت قد يخفت أو يزداد وضوحا إثر رغبة الفرد.

فالفرد المنغمس في ملاذ الحياة، وشهواتها، ليس عليه أن يقول لا أستمع لصوت الله الحاني في قلبي، فذاك القلب المزدحم يمتلئ بأصوات تعلو فوق صوت الله، فلا يُسمع، وهذا لا يعني أن الله قد يئس من إصلاح حاله، بل ينتظر حتى يستفيق ويسكت كافة الأصوات الأخرى حتى يستمعه جيدا.

عزيزي.. كفاك هروبا من ذاك الصوت الحاني الذي يهمس في قلبك.. عليك أن تقلع عن هذه العادات، عليك أن تكون أكثر تضحية.. عليك أن تحتمل الآخرين وأن تكون حنونا غير قاسٍ، عليك وعليك وعليك..

صم آذانك عن الأصوات المناهضة والتي تصرخ وتُحدث ضجيجًا، سواء كانت في غنوة أو مشهد أو غيره، صم آذانك عن ذاك الصوت الذي يقول لك إنك الأفضل، فجميع البشر ممنوحون أفضلية في قلب الله، والذي يقول لك إنك لن تشعر بالسعادة إلا بالتجبر على البشر والاستقواء عليهم.

رحمة الله على أبي.. الذي علّمني هذه الأمور، وأمورًا أخرى، رحمة الله على كل أب حرص كل الحرص أن يدعم الكوكب بأناس يحبون الله محبة حقيقية.