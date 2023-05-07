مليون مشترك جديد في الإنترنت الأرضي

كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مؤشرات قطاع الاتصالات، اليوم الأحد، عن زيادة عدد مشتركي الإنترنت الثابت (الأرضي) إلى 11.24 مليون مشترك خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بنحو 10.27 مليون عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة تقترب من مليون مشترك وبنسبة نمو سنوية بلغت 9.46%.

وأشار التقرير إلى أن عدد مشتركي الإنترنت الثابت سجل نحو 11.13 مليون مشترك بنهاية يناير 2023، بزيادة بلغت نحو 110 ألف مشترك شهريا بنسبة نمو 1%.

وذكر أن القاهرة الكبرى استحوذت على 35% من مشتركي الإنترنت الأرضي "الثابت" تلتها الدلتا بنحو 35%، ثم الوجه القبلي بنحو 15% ومنطقة الإسكندرية ومطروح بنسبة 9%، وأخيرًا مدن القناة والبحر الأحمر وسيناء بنحو 6% .