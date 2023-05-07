نشرة تعريفية جديدة عن إنجيل الرخاء في كنيسة الروم

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو متحدث كنيسة الروم الأرثوذكس، نشرة تعريفية جديدة حول إنجيل الرخاء، وذلك في تدوينة له في إطار التعريف الدورة بلاهوتيات الرخاء وطفرتيّها "إنجيل الرخاء" و"الحركة الرسولية الجديدة"، اللتان هما طفراتا الحركة الخمسينية البروتوستانتية.

وقال إن "إنجيل الرخاء" و"الإصلاح الرسولي الجديد" (NAR) يرتكزان على مواهب الروح القدس، التي تشمل مواهب الشفاء، وطرد الأرواح الشريرة، والتحدث وتفسير الألسنة، وكلمات الحكمة، والأقوال النبوية . يعتبر التحدث بألسنة، أو (اللسانيات) _ والتي يمكن أن تعمل أيضًا كممارسة دينية _ ترتقي بهذه الممارسات وتعزيزها فوق كل الممارسات الأخرى.

كان لـ"إنجيل الرخاء" عدة أسماء عبر تاريخه، بما في ذلك "إنجيل الصحة والثروة" و"كلمة الإيمان"، وهذه الحركات الخمسينية نشأت من "حركات الشفاء" في القرن التاسع عشر. وأتباع العنصرة الأوائل يؤمنون بالعودة الوشيكة للمسيح على أيديهم. اعتمدت حركة "كلمة الإيمان" على إعلان "إضافي" خارج الكتاب المقدس، مُعطى لمجموعة خاصة من القادة الذين عينهم الله.

دعاة "إنجيل الرخاء" من الجيل الجديد (كريفلو دولار، بولا وايت، جويل أوستين، ومجموعة من "النجوم" الآخرين) بدلاً من التركيز على علاجات الجمهور وشهاداتهم، أصبح القادة أنفسهم دعاية للحركة؛ مثل: تسليط الضوء على سياراتهم باهظة الثمن، وطائراتهم، ومنازلهم، وأجسادهم المتناسقة تمامًا كطريقة لإظهار أبناء رعايتهم وأتباعهم في جميع أنحاء العالم أن الازدهار هو الطريق.

إن "إنجيل الرخاء" _ هو سلالة من الإيمان المسيحي للكنائس البروتستانتية الليبرالية _ يربط بين الإيمان والتفكير الإيجابي والثروة المادية، ويجد موطئ قدم في السياسة الأمريكية.. وهو مجموعة متنوعة من المعتقدات اللاهوتية التي تنسب الصحة الإلهية والثروة إلى المؤمن المسيحي، مثل الوصول الخارق للمال أو الحماية الخارقة للطبيعة من المرض.

لم يتراجع "إنجيل الرخاء"، لكنه تغير _ فبدلاً من المادية التي كان يلوح بها البروتستانت المشهورون في الماضي _ يعمل الآن بطرق أكثر دقة واستساغة ثقافيًا. فدعاة الرخاء الآن يقدموا إدارة أسلوب الحياة، ومسارات النجاح المالي، والتشجيع على البقاء إيجابيين على الرغم من التحديات. كدليل على الإيمان، هناك الآن اقتراح مصقول أنه يمكنك الحصول على كل شيء _ الجسد المناسب، والزوج الرائع، والفرص الوفيرة _ بغض النظر عن حالتك الاجتماعية والاقتصادية.

في أوائل التسعينيات بدأ دعاة الرخاء البروتستانت الليبراليين في إعادة تشكيل قساوستهم في أشكال أكثر أناقة وشمولية _ بعد أكثر من عقد من الفضائح التي أحدثها نجوم الازدهار في السبعينيات. أصبح للحركة الآن أشخاص من جميع مناحي الحياة، يتحدثون بطرق يمكن أن يتعامل معها جمهور أوسع. يكتب بولر أن "الحركة طورت لغة جديدة سلسة وأسلوب إقناع يناسب العصر بشكل مثير للإعجاب".

على الرغم من قدرة المعتقدات اللاهوتية للإيمان المسيحي للكنائس البروتستانتية الليبرالية على التكيف مع حساسيات العصر، لا تزال هذه اللاهوتيات تضفي الشرعية على العلل التي يعاني منها المجتمع وتلقي لوم الظلم المنهجي على عاتق من لا حول لهم ولا قوة (لكن وصف جميع معتقدات "الرخاء" بأنها جشعة أو غير مكتسبة أو غير مثقفة لن يصحح المشكلة). على الرغم من كونها إشكالية، فإن الازدهار بالنسبة للكثير من الناس العاديين يعني مجرد الوصول المستمر إلى الضروريات الأساسية في حياتهم. بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الممارسة اللاهوتية الأكاديمية تفشل في تقديم إجابة لصراعاتهم اليومية.

يوصف "تقاليد الإصلاح البروتستانتي الليبرالي" بأنه يرقى إلى تيار قوي ودائم من "الغنوصية": "الإيمان بأنني أستطيع أن أتجاوز كل العقبات ويمكنني أن أحول نفسي وأنجح. ضد كل الصعاب بعون الله. حتى أنني أستطيع تجاوز القيود الإنسانية الأساسية _ المعاناة والمرض والموت _ وأن أصبح مثل الله في انتصاري الشخصي". إنه دائمًا عني وعن إلهي، فالأمر لا يتعلق أبدًا بتغيير الظروف الاجتماعية التي تُسبب الكثير من المعاناة غير الضرورية للكثيرين.

بدأ تعليم الرخاء بالتسرب إلى الكنائس في جميع أنحاء البلاد (أمريكا) عبر جميع أنواع وسائل الإعلام. ولم يعد التبشير بالازدهار يقوم به فقط أتباع العنصرة (الخمسينيون) ويمارسه فقط الطبقات الدنيا. بل أصبحت ممارسة معقولة للإيمان المسيحي للجميع.

الخطر ليس أن شخصًا ما يؤمن باللاهوت "الخاطئ" أو "السيئ". بالأحرى، إن "إنجيل الرخاء" يجعل العنصرية والتمييز على أساس الجنس والفقر قضايا شخصية بدلاً من خطايا المجتمع. ولا يفعل شيئًا ثمينًا لحث أتباعه على خلق عالم أفضل لأنفسهم أو لجيرانهم.