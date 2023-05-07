الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

"استغرق 8 أيام".. قصة سفر طه حسين من الإسكندرية إلى ميناء مارسليا

طه حسين
طه حسين

عندما سافر عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين إلى فرنسا في بعثة وعاد منها، بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى، واسترداد المبعوثين إلى أوروبا، ضاقت الأمور عليه، وبدأ يعاني من الفراغ الذي أسلمَه للملل، فهو ينام ويستيقظ ولا يجد ما يفعله، كان حسين قد قرّرَ أن يتقدم بطلب للجامعة في فرنسا لتعيّنه مدرسًا بها.
مكافأة مقدارها 5 جنيهات
وبالفعل وافقت الجامعة على تعيينه مدرسًا لتدريس الأدب الأندلسي، نظير مكافأة قدرها "خمسة جنيهات" في الشهر آنذاك، وبدأ يستعد لتدريس المادة وإعداد المواد العلمية وقراءة كتب الأدب الأندلسي، ثم جاء اليوم الذي تحدّد فيه موعد السفر، وقرر أن يسافر معه شقيقه، دون أن تتحمل الجامعة تكاليفه، بحسب ما جاء في كتاب "طه الذي رأى" للكاتب اللواء حمدى البطران، الصادر عن دار كلمة للنشر والتوزيع.


بماذا شعر طه حسين عند سفره إلى فرنسا؟
كانت فرحة طه حسين بقرار السفر هادئة، فقد تعوّد على كتمان انفعالاته الصاخبة، لأنه ربما لم يجد من يشاطره فرحته، فقط كان دائمًا منطويًا على نفسه ويناجيها بأحلام اليقظة التي تداهمه من آنٍ لآخر. 


وبعد أن أنهى طه إجراءات السفر، وسافر على متن الباخرة الفرنسية أصبهان، كانت فقيرةً وحقيرة كما وصفها طه حسين تمامًا كسيارة قديمة تئنُّ آلاتُها ومفاصلها كلّما تحركت وكلّما داهمتها هجمةُ ريحٍ عاتية.


تفاصيل رحلة طه حسين من الإسكندرية إلى ميناء مارسليا
واستغرقت رحلتها من الإسكندرية إلى ميناء مارسليا ثمانية أيام رغم أن المعتاد أن تستغرقَ تلك الرحلة أربعة أيام.


وبالفعل سافر معه شقيقه الذي سيعينه على الحياة الشّاقة في تلك البلاد الغريبة والبعيدة عن القاهرة إلى مونبلييه، وقد أمرتهما الجامعة بطلب العلم فيها ذاك العام.. حيث استقرّا في فندقٍ فقير كسفينتهما التي قدما على متنها.
 

مكافأة مقدارها 5 جنيهات عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين فرنسا الأدب الأندلسي المواد العلمية كتاب طه الذي رأي الباخرة الفرنسية أصبهان

الأكثر قراءة

السجن 10 سنوات لمهندس باع شاليه طليقته بتوكيل مزور في الإسكندرية

محافظ بني سويف يتفقد أعمال توريد واستلام القمح بشونة إهناسيا الخضراء

في مجلس الوزراء.. الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية تناقش طرق التعامل مع الأزمات

الكاميرون تشكر مصر على مساعدتها فى إجلاء رعاياها من السودان

المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق عقار بمصر الجديدة

"البترول" تبدأ خطة تطوير أعمال البحث والاستكشاف في مناجم الفوسفات بـ3 محافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس