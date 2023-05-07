الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في مجلس الوزراء.. الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية تناقش طرق التعامل مع الأزمات

جانب من مناقشة الشبكة
جانب من مناقشة الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية

شارك المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ  والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، فى اجتماع إدارة الأزمات والذى عقد بمقر رئاسة الوزراء برئاسة اللواء محمد حجازي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لشئون الأزمات والكوارث. 

 جاء ذلك عبر تقنية الڤيديو كونفرانس، لمناقشة طرق التعامل مع الأزمات والطوارئ التي تواجه المحافظة، بحضور اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ولجنة إدارة الأزمات بالشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الصورة المعلوماتية الموحدة وخاصة في مجال التعامل مع الأزمات والطوارئ التي تواجه المحافظة، كما تمت مناقشة الرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار، و كذلك مناقشة خريطة المخاطر الخاصة بالمحافظات.
 

 

الشبكة الوطنية للطوارئ بإقليم القناة الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

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