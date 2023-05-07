في مجلس الوزراء.. الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية تناقش طرق التعامل مع الأزمات

شارك المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، فى اجتماع إدارة الأزمات والذى عقد بمقر رئاسة الوزراء برئاسة اللواء محمد حجازي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لشئون الأزمات والكوارث.

جاء ذلك عبر تقنية الڤيديو كونفرانس، لمناقشة طرق التعامل مع الأزمات والطوارئ التي تواجه المحافظة، بحضور اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون المحافظ والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ولجنة إدارة الأزمات بالشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الصورة المعلوماتية الموحدة وخاصة في مجال التعامل مع الأزمات والطوارئ التي تواجه المحافظة، كما تمت مناقشة الرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار، و كذلك مناقشة خريطة المخاطر الخاصة بالمحافظات.

