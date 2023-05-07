الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

نيافة الأنبا توما يمنح أسرار التنشئة لأحد أبناء كنيسة العائلة المقدسة بالكويت

الأنبا توما
الأنبا توما

منح  نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بلبنان ودول الخليج، أسرار التنشئة للابن المبارك جايدن أيمن، وبالمعمودية شربل، وهو أحد أبناء كنيسة العائلة المقدسة، بالكويت، بمشاركة الأب يسى زكريا، راعي الكنيسة.

جاء ذلك عقب ختام يوم حافل وبهيج، لنيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.

ترأس  نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال بذكرى مؤسسة رهبنة بنات القديسة حنة، القديسة روزا. 

أقيمت صلاة الذبيحة الإلهية بمقر الرهبنة، بالمنيا الجديدة، حيث ألقى نيافة المطران عظة الاحتفال بعنوان "اكتشاف سر الحياة".

وزار نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، دار المسنات، بدير القديسة حنة، بالمنيا الجديدة.


جاء ذلك بحضور عدد من الأخوات الراهبات، ومسئولة الدير، حيث تفقد الأب المطران الأحوال الرعوية للدار، كما اطمئن نيافته على سير الخدمة به، مقدمًا كلمات التشجيع والتعضيد للأخوات الراهبات.


 

 

 

 

 

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