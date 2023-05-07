إحباط ترويج 40 طربة حشيش فى الشرقية

تمكنت مكافحة المخدرات بالشرقية، اليوم الأحد، من ضبط عاطل قبل ترويجه 40 طربة حشيش على عملائه بدائرة مركز أبوحماد.

كانت قد وردت معلومات تفيد بتردد "السيد ال" 53 عاما، مقيم بنطاق مركز بلبيس، على مدينة أبوحماد للاتجار في المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش على نطاق واسع.

تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وإذن النيابة العامة، تم ضبطه في كمين محكم أعد له بالقرب من كوبرى الشباب نطاق مركز أبوحماد، وبتفتيشه عثر بحوزته على 40 طربة من مخدر الحشيش تزن 4 كيلوجرامات، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

بمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار فيها، والهاتف يستخدمه فى الاتصال بعملائه وعقد الصفقات، والمبلغ المالى جزء من حصيلة الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.