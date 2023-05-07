الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باسيليوس يتفقد دار كبار السن بدير القديسة حنة بالمنيا الجديدة

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، دار المسنات بدير القديسة حنة، بالمنيا الجديدة.

جاء ذلك بحضور عدد من الأخوات الراهبات، ومسؤولة الدير، و تفقد الأب المطران الأحوال الرعوية للدار، كما اطمئن نيافته على سير الخدمة به، مقدمًا كلمات التشجيع والتعضيد للأخوات الراهبات.

 في سياق آخر، ترأس البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي الكهنوتي له، وذلك بكاتدرائية سيدة النياح، بالمقر البطريركي بحارة الزيتون، بدمشق.

جاء ذلك بمشاركة غبطة الكاردينال ماريو زيناري، السفير البابوي بسوريا، وسيادة المتروبوليت نيقولا أنتيبا، النائب البطريركي العام للروم الكاثوليك بدمشق.

حضر أيضًا عدد كبير من أصحاب السيادة، الآباء المطارنة، أعضاء السينودس البطريركي المقدس لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، بالإضافة إلى ممثلي الكنائس المختلفة بسوريا، والشخصيات المختلفة.

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