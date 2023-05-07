يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الفضة فهي من أهم العناصر الأساسية في المعادن حيث أنها تتدخل في العديد من الصناعات.

أسعار الفضة اليوم الأحد 7-5-2023 في بورصة المعادن

ويقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الفضة اليوم الأحد بالسعر العالمي مقابل السعر بالجنيه المصري.

سعرجرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأحد

بلغ متوسط سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأحد، في بورصة المعادن 24.98 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.83 دولار أمريكي.

سعرجرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأحد

بلغ متوسط سعرجرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأحد، في بورصة المعادن سعر 23.93 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.79 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأحد

بلغ متوسط سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأحد في بورصة المعادن سعر 23.11 جنيها مصري ، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.76 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم الأحد

بلغ متوسط سعرجرام فضة عيار 916 اليوم الأحد، في بورصة المعادن سعر 22.88 جنيها مصري ، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.76 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأحد

بلغ متوسط سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأحد في بورصة المعادن سعر 21.86 جنيها مصري ، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.72 دولار امريكي .

سعرجرام فضة عيار 800 اليوم الأحد

بلغ متوسط سعرجرام فضة عيار 800 اليوم الأحد في بورصة المعادن سعر 19.99جنيها مصري ، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.66 دولار امريكي .

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم الأحد

بلغ متوسط سعرجرام فضة عيار 750 اليوم الأحد في بورصة المعادن سعر 19.99 جنيها مصري ، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.62 دولار امريكي .

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم الأحد

بلغ متوسط سعر جرام فضة عيار 585 اليوم الأحد، في بورصة المعادن سعر14.62 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.48دولار امريكي.

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