الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة اليوم الأحد 7-5-2023 في بورصة المعادن

أسعار الفضة اليوم
أسعار الفضة اليوم الأحد

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الفضة فهي من أهم العناصر الأساسية في المعادن حيث أنها تتدخل في العديد من الصناعات.

أسعار الفضة اليوم الأحد 7-5-2023 في بورصة المعادن 

ويقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الفضة اليوم الأحد بالسعر العالمي مقابل السعر بالجنيه المصري.

سعرجرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأحد 

بلغ متوسط  سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأحد، في بورصة المعادن 24.98 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.83 دولار أمريكي.

سعرجرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأحد

بلغ متوسط سعرجرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأحد، في بورصة المعادن سعر 23.93 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي والذي بلغ  0.79 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأحد 

بلغ متوسط  سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5  اليوم الأحد  في بورصة المعادن سعر 23.11 جنيها مصري ، مقابل السعر العالمي والذي بلغ  0.76 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم الأحد 

بلغ متوسط سعرجرام فضة عيار 916 اليوم الأحد،  في بورصة المعادن سعر 22.88 جنيها مصري ، مقابل السعر العالمي والذي بلغ  0.76 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأحد

بلغ متوسط سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأحد  في بورصة المعادن سعر 21.86  جنيها مصري ، مقابل السعر العالمي والذي بلغ  0.72 دولار امريكي .

سعرجرام فضة عيار 800  اليوم الأحد

بلغ متوسط  سعرجرام فضة عيار 800  اليوم الأحد  في بورصة المعادن سعر 19.99جنيها مصري ، مقابل السعر العالمي والذي بلغ  0.66 دولار امريكي .

سعر جرام فضة عيار 750  اليوم الأحد 

بلغ متوسط  سعرجرام فضة عيار 750  اليوم الأحد  في بورصة المعادن سعر 19.99 جنيها مصري ، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.62 دولار امريكي .

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم الأحد 

بلغ متوسط سعر جرام فضة عيار 585 اليوم الأحد،  في بورصة المعادن سعر14.62 جنيها مصري، مقابل السعر العالمي والذي بلغ 0.48دولار امريكي. 

قد يهمك أيضا:

أسعار الفضة اليوم الأثنين 1مايو 2023 في بورصة المعادن

ما هى بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج؟.. "الإفتاء" تجيب

 

سعرجرام فضة نقي سعرجرام فضة بريطاني سعر جرام فضة استرليني سعر جرام فضة عيار سعر جرام فضة عيار 875 الفضة السعودي أسعار الفضة اليوم الأحد أسعار الفضة اليوم

الأكثر قراءة

في مجلس الوزراء.. الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية تناقش طرق التعامل مع الأزمات

السجن 10 سنوات لمهندس باع شاليه طليقته بتوكيل مزور في الإسكندرية

محافظ بني سويف يتفقد أعمال توريد واستلام القمح بشونة إهناسيا الخضراء

إصابة شخصين إثر تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بمدخل المدينة الصناعية بالفيوم

"البترول" تبدأ خطة تطوير أعمال البحث والاستكشاف في مناجم الفوسفات بـ3 محافظات

المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق عقار بمصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس