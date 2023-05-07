الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

يخدم 500 ألف نسمة.. أبرز المعلومات عن السوق الحضاري الجديد بسوهاج (إنفوجراف)

السوق الحضارى بسوهاج
السوق الحضارى بسوهاج

حرصت محافظة سوهاج على تطوير عدد من المشروعات ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، ويهدف في الأساس إلى تحسين بيئة الأعمال من أجل تنمية القطاع الخاص وتدعيم قدرات الحكومة المحلية لتوفير بنية أساسية ذات جودة وتحسين مستوى الخدمات في المحافظة ومن شأنه أيضا إحداث طفرة في الاستثمارمن خلال وضع خطه لتحديث المناطق الصناعية من خلال خطة متكاملة تشمل احتياجات البنية التحتية والصيانة لكل منطقة من هذه المناطق إلى جانب تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة.

وخلال الإنفوجراف التالي يرصد “الدستور” أبرز المعلومات عن إحدى مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر وهو مشروع “السوق الحضاري الجديد بمدينة ناصر” على النحو الآتي:

- السوق الحضري الجديد يقع بمدينة ناصر.
- السوق الحضري الجديد يضم 114 بائكة داخلية مختلفة المساحات.
- السوق الحضري الجديد يوجد به 74 بائكة خارجية.
-التكلفة الإجمالية لإنشاء السوق بلغت 15 مليون و933 جنيه.
-المشروع يأتي ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.
- السوق الحضري يخدم 500 ألف نسمة من أهالي محافظة سوهاج.
- السوق الحضري الجديد يساهم في منع انتشار الباعة الجائلين.
- السوق الحضري الجديد يساهم بشكل كبير في ظهور مدينة سوهاج بشكل حضاري لائق.

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“الدستور” احتياجا اساسي افتت اقتصاد اقتصادية آلات اقتصا ابرز المعلومات 15 مليون

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