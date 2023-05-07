الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزراء خارجية العرب يتفقون على مشروع قرار بشأن السودان

سامح شكري يترأس الاجتماع
سامح شكري يترأس الاجتماع التشاوري

اتفق وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، على مشروع قرار خلال الاجتماعات التشاورية بالجامعة العربية التي سبقت القمة المعلنة اليوم الأحد، حول كل من سوريا وسودان.

ونص مشروع القرار بالتأكيد على الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته، مع رفض أي تدخلات خارجية في الشأن السوداني، فضلًا عن تشكيل مجموعة اتصال للعمل على حل أزمة السودان.

وكما أكد مشروع القرار السعي لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

وترأس وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد 7 مايو، الاجتماع التشاوري المغلق لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

ومن المقرر أن يعقد وزارء الخارجية العرب اجتماعين استثنائيين اليوم، الأول لبحث ملف عودة سوريا للحضن العربى بشكل فعلى وإنهاء تجميد مقعد دمشق بالجامعة العربية الذى تم تجميده فى عام 2011 بقرار وزارى عربي، والاجتماع الثانى لمناقشة تطورات الوضع فى السودان والدور العربى المطلوب لحلحلة الأزمة.

ويترأس الاجتماعان سامح شكرى وزير الخارجية، باعتبار مصر رئيسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، الذى استبق الاجتماعات بإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع وزراء خارجية عرب للتحضير والتجهيز للاجتماعات الوزارية اليوم.

اجتماع وزراء خارجية العرب السودان مشروع قرار ​الجامعة العربية مجلس وزراء خارجية العرب

الأكثر قراءة

في مجلس الوزراء.. الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية تناقش طرق التعامل مع الأزمات

إصابة شخصين إثر تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بمدخل المدينة الصناعية بالفيوم

محافظ بني سويف يتفقد أعمال توريد واستلام القمح بشونة إهناسيا الخضراء

السجن 10 سنوات لمهندس باع شاليه طليقته بتوكيل مزور في الإسكندرية

"البترول" تبدأ خطة تطوير أعمال البحث والاستكشاف في مناجم الفوسفات بـ3 محافظات

المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق عقار بمصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس