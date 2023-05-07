وزراء خارجية العرب يتفقون على مشروع قرار بشأن السودان

اتفق وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، على مشروع قرار خلال الاجتماعات التشاورية بالجامعة العربية التي سبقت القمة المعلنة اليوم الأحد، حول كل من سوريا وسودان.

ونص مشروع القرار بالتأكيد على الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته، مع رفض أي تدخلات خارجية في الشأن السوداني، فضلًا عن تشكيل مجموعة اتصال للعمل على حل أزمة السودان.

وكما أكد مشروع القرار السعي لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

وترأس وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد 7 مايو، الاجتماع التشاوري المغلق لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

ومن المقرر أن يعقد وزارء الخارجية العرب اجتماعين استثنائيين اليوم، الأول لبحث ملف عودة سوريا للحضن العربى بشكل فعلى وإنهاء تجميد مقعد دمشق بالجامعة العربية الذى تم تجميده فى عام 2011 بقرار وزارى عربي، والاجتماع الثانى لمناقشة تطورات الوضع فى السودان والدور العربى المطلوب لحلحلة الأزمة.

ويترأس الاجتماعان سامح شكرى وزير الخارجية، باعتبار مصر رئيسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، الذى استبق الاجتماعات بإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع وزراء خارجية عرب للتحضير والتجهيز للاجتماعات الوزارية اليوم.