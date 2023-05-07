البرتغالي أرتور سواريس يدير قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم، عن حكم لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ويستضيف الريال نظيره السيتي الثلاثاء المقبل على ملعب “سانتياجو برنابيو” في قمة مباريات ذهاب نصف النهائي بالمسابقة.

وسيدير اللقاء الحكم البرتغالي أرتور سواريس صاحب الـ 43 عامًا، والذي سيدير رابع لقاء له في دوري الأبطال هذا الموسم بعد لقاءات ليفربول وأياكس، السيتي وكوبنهاجن في المجموعات.

وكان أخر لقاء أداره في البطولة بدور الـ 16 بين نابولي الإيطالي وآينتراخت فرانكفورت الألماني.

أرتور حكم دولي منذ 2010 ويعتبر من أصغر الحكام البرتغاليين في الساحة.

وأدار أرتور من قبل للنادي الملكي في دوري الأبطال 3 لقاءات فاز في 2 وتعادل في 1 ولم يعرف الخسارة معه.

بينما أدار للسيتي 3 لقاءات فاز فيها النادي الإنجليزي في 2 وتعادل 1 ولم يعرف الخسارة مطلقًا معه.

وكان الريال توج أمس ببطولة كأس ملك إسبانيا على حساب أوساسونا، بينما واصل السيتي تصدر البريميرليج بعد فوزه على ليدز يونايتد.