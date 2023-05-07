الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 فى حادث تصادم بالشرقية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 5 مواطنين بإصابات متنوعة، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ربع نقل بعمود إنارة أمام قرية حمادة نطاق مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

و تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود حادث تصادم سيارة ربع نقل بعامود إنارة أمام قرية حمادة نطاق مركز أولاد صقر، وأسفر الحادث عن إصابة 5 مواطنين بإصابات متنوعة ما بين سكور وسحجات وكدمات.

 تم نقل المصابين إلى مستشفى أولاد صقر لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات. 

سحجات وكدمات جروح متفرقة ربع نقل مركز أولاد صقر محافظة الشرقية الاسعافات الأولية الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية

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