في اليوم السادس للموجة 21.. إزالة 71 حالة تعد على الأراضي بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن إزالة 71 حالة تعدي على مساحة 8 آلاف و386 متر مباني و32 فدان و4 قيراط بنطاق المحافظة، يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة لـ 40 حالة تعدي على مساحة 8 ألاف و386 متر مباني و31 حاله تعدي على أراضي زراعيه وأملاك على مساحة 32 فدان و 4 قيراط و 23 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.