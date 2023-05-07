الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يضاعف مكافأة الفوز بالسوبر للاعبى الأهلى

فرحة لاعبي الأهلي
فرحة لاعبي الأهلي

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب والمشرف العام على فريق الكرة، صرف مكافآت مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الفوز على بيراميدز والتتويج ببطولة كأس السوبر المصري.

ومن المنتظر أن يحصل كل لاعب بالأهلي بعد الفوز بالسوبر على 30 ألف جنيه وفقا للوائح المكافآت الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم وغاب رئيس النادي عن السفر إلى الإمارات بسبب وعكة صحية.

وكشف مصدر مسئول عن أن الخطيب وافق علي طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني مضاعفة المكافأة بعد الضغوط التي تعرضوا لها قبل اللقاء وتحقيق اللقب المحلي أمام خصم عنيد.

وأضاف المصدر أن رئيس الأهلي أخطر الجهاز الفني على رفع قيمة المكافأة لـ50 ألف جنيه لكل لاعب بدلا من 30 ألف جنيه عقب العودة إلى القاهرة.

وأشار المصدر إلى أن قرار مضاعفة مكافأة الفوز جاء من أجل زيادة الحافز لدي اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

السويسري مارسيل كولر محمود الخطيب السوبر بيراميدز الترجي التونسي

الأكثر قراءة

في مجلس الوزراء.. الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية تناقش طرق التعامل مع الأزمات

إصابة شخصين إثر تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بمدخل المدينة الصناعية بالفيوم

محافظ بني سويف يتفقد أعمال توريد واستلام القمح بشونة إهناسيا الخضراء

السجن 10 سنوات لمهندس باع شاليه طليقته بتوكيل مزور في الإسكندرية

"البترول" تبدأ خطة تطوير أعمال البحث والاستكشاف في مناجم الفوسفات بـ3 محافظات

المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق عقار بمصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس