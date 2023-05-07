الخطيب يضاعف مكافأة الفوز بالسوبر للاعبى الأهلى

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب والمشرف العام على فريق الكرة، صرف مكافآت مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الفوز على بيراميدز والتتويج ببطولة كأس السوبر المصري.

ومن المنتظر أن يحصل كل لاعب بالأهلي بعد الفوز بالسوبر على 30 ألف جنيه وفقا للوائح المكافآت الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم وغاب رئيس النادي عن السفر إلى الإمارات بسبب وعكة صحية.

وكشف مصدر مسئول عن أن الخطيب وافق علي طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني مضاعفة المكافأة بعد الضغوط التي تعرضوا لها قبل اللقاء وتحقيق اللقب المحلي أمام خصم عنيد.

وأضاف المصدر أن رئيس الأهلي أخطر الجهاز الفني على رفع قيمة المكافأة لـ50 ألف جنيه لكل لاعب بدلا من 30 ألف جنيه عقب العودة إلى القاهرة.

وأشار المصدر إلى أن قرار مضاعفة مكافأة الفوز جاء من أجل زيادة الحافز لدي اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.