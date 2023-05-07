محافظ المنوفية يصرف مساعدة مالية لسيدة ابنتها تعاني من ورم بالمخ

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مواطنين للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

وأحال المحافظ طلبه إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة للفحص والعرض عليه لاتخاذ اللازم، كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة عدد من الطلبات والشكاوى تنوعت بين شكوى مواطن بقويسنا يتضرر من تعدى أحد الجيران على قطعة أرض خاصة به.

واستمع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لشكوى مواطنة بناحية شبين الكوم تتضرر من قيام ملاك العقار المجاور لمنزلها بارتكاب العديد من المخالفات و إلحاق الضرر بها، موجها بتشكيل لجنة مشتركة بين التفتيش و المتابعة و الزراعة و الري لاتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن بناحية أشمون يتضرر من ارتفاع نسبة ملوحة التربة و عدم تصريف المياه الخاصة بالأرض الزراعية بأحواض الشياخة القبلية والعرض عليه.

وفي لفتة إنسانية طيبة أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطنة بناحية كفر داوود بالسادات تعانى نجلتها من ورم بالمخ ولا تستطيع تحمل نفقات علاجها.