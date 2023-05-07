الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "سوهاج الأزهرية" يكثف جولاته لمتابعة القطاعات والمراكز وتكريم حفظة القرآن (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 أجرى الدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، جولة تفقدية لعدد من الأماكن التابعة للمنطقة بدأت بزيارة مركز توزيع أسئلة الامتحانات الرئيسى تزامناً مع انطلاق أولى أيام امتحانات القراءات. 

 وكذلك متابعة فعاليات تدريب الموظفين الإداريين بالمعاهد على أعمال الحاسب الآلي وكيفية استخدامه،  ورافقه الجولة الدكتور موهوب عيسى مدير إدارة التدريب ، الدكتور عبد الحكم محمد حسين مدير التعليم النموذجي، الدكتور نادى طه مدير التعليم الابتدائي بالمنطقة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهري، على أهمية التدريب في رفع كفاءة ومستوى العمل بالمعاهد الأزهرية، داعياً المتدربين لبذل أقصى الجهد للاستفادة من التدريب المقدم، موضحاً أن تغيير أى منظومة يبدأ من تغيير الفرد لذاته، وأن المنطقة بناء على توجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الازهرية تهتم ببناء البشر ورفع قدرات العاملين بالأزهر. 

وفى سياق متصل، واصل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية جولته بزيارة معهد الإمام علي بن أبي طالب النموذجى الابتدائى لتكريم المتفوقين في حفظ القرآن الكريم .

كما استعرض " حمادى" أعمال المعلمات المرشحات للفوز بلقب المعلمة القدوة لرياض الأطفال على مستوى المنطقة بحضور الدكتورة لبنى السيد على ، الدكتورة ناهد شراقة موجه عام رياض الأطفال ، وناقش "حمادى" مع المعلمات أهداف الوسائل التعليمية اللاتى قمن بعملها وكيفية دمجها فى العملية التعليمية معرباً عن سعادته بهذا المستوى. 

واختتم جولته ببحث مع اللجنة المشكلة إعلان اسم الفائزة بلقب المعلمة القدوة على مستوى المنطقة والتى فازت به آيه أحمد حسن المعلمة برياض الأطفال بمعهد قلفاو الابتدائي ومن المقرر أن يتم تصعيدها للمنافسة على مستوى قطاع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية كما التقى بأصحاب المنتجات اليدوية التى نفذتها بعض المعاهد كنشاط حرفي يمكن أن يكون مشروعات صغيرة.

جانب من الجولة

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اختتم ادارة التدريب الإدارة المركزية أسئلة الامتحان أسئلة الامتحانات الازهري الال

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