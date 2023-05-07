عقب ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم يتسأل المصريين عن أسعار السمك اليوم للمستهلك عبر المنصات الإلكترونية كأحد البدائل المتاحة في الأسواق المصرية والتي شهدت أيضا عدة ارتفاعات خلال الفترة الماضية من جراء الإقبال على شرائها بفعل زيادة أسعار اللحوم الحمراء والطيور بسبب أزمة الأعلاف والإفراج الجمركي.

أسعار السمك اليوم للمستهلك في الأسواق المصرية

اتجه الكثير من المواطنين إلى شراء الأسماك كبديل بروتيني عن اللحوم الحمراء والطيور بأنواعها المختلفة والتي ارتفعت أسعارها في الأونة الأخيرة بفعل أزمة توفير العملة الأجنبية ووأزمة إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع التي يتم استيرادها من الخارج من بينها الأعلاف الحيوانية وإليكم أسعار السمك اليوم للمستهلك وهى كما يلي :-

سعر كيلو السمك الماكريل المجمد 65 جنيها.

سعر كيلو السمك البلطي الكبير 74 جنيها.

سعر كيلو السمك البطي الأسواني 35 جنيها.

سعر كيلو السمك قشر البياض 90 جنيه.

سعر كيلو السمك القراميط 15 جنيها.

سعر كيلو السمك الثعباين 150 جنيه.

سعر كيلو السمك المكرونة الخليجي 60 جنيه.

سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 85 جنيها.

سعر كيلو السمك موسى 230 جنيه.

سعر كيلو السمك السبيط 200 جنيه.

سعر كيلو السمك القرش 40 جنيه.

سعر كيلو السمك الحدادي 15 جنيها.

سعر كيلو الشعور 40 جنيه.

سعر كيلو السمك الوقار 100 جنيه.

أسعار الدواجن واللحوم في الأسواق مايو 2023

شهدت الدواجن بأنواعها المختلفة استقرارًا في أسعار البيع داخل المحلات للمستهلكين حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء من 64 - 65 جنيه فيما وصل سعر كيلو الفراخ البلدي من 99 - 100 جنيه ووصل سعر كيلو الفراخ الأمهات من 55 - 56 جنيه فيما وصل سعر كيلو الأرانب إلى 105 جنيه وسعر كيلو البط الفلاحي إلى 130 جنيه.

وحافظت اللحوم الحمراء على أسعارها داخل محلات الجزارة بالأسواق المصرية حيث تتراوح أسعار اللحوم البلدي من 230 - 300 جنيه وفقا لمكان البيع فيما وصل الكيلو في منافذ أمان إلى 225 جنيه فيما تتراوح أسعار الكبدة الكندوز من 240 إلى 280 جنيه.