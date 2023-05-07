لجنة "القانون التجاري الدولي" بالأمم المتحدة تطلق مبادرة "أيام الأونسترال بالعالم العربي" من جامعة عين شمس

أطلقت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي مبادرة "أيام الأونسترال في العالم العربي" للعام 2023، وهي مبادرة تدعو الجامعات العربية لدعم تدريس المقررات ذات الصلة باختصاص اللجنة وتشجيع البحث العلمي المرتبط بمجالات عملها، وذلك في ختام المؤتمر الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة عين شمس بالشراكة مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية للشرق الأوسط في الثاني من مايو لعام 2023 حول "تطوير التعليم القانوني في الوطن العربي: العيادات القانونية نموذجا "، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر الكلية.

وشارك في المؤتمر بمداخلات الدكتور السيد عبدالخالق، الأستاذ بكلية الحقوق ورئيس جامعة المنصورة الأسبق، ومقرر لجنة قطاع القانون بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمى الأسبق، و الدكتور محمد أنس جعفر، الأستاذ بجامعة بنى سويف، والمستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات، ومحافظ بنى سويف الأسبق، والدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية بمصر؛ والدكتور خالد سري صيام، مدير معهد الدراسات القانونية والقضائية بالبحرين، وذلك بالإضافة لعديد من العمداء ونواب العمداء من عشرين كلية حقوق من خمس دولة عربية (مصر، لبنان، فلسطين، الأردن والعراق).

وقد أوضح الدكتور محمد صافي عميد الكلية أن هذا الحدث الأكاديمي الفريد يأتي في ظل اهتمام كلية الحقوق بجامعة عين شمس بدعم جهود تطوير التعليم في مصر والمنطقة العربية، وكذا بربط التعليم بالكلية بالمستويات الدولية للجامعات المرموقة في إطار سعي الكلية للاعتماد من هيئة ضمان الجودة. وقد نوه العميد إلى أن هذا التجمع لعمداء القانون والمسؤولين عن التعليم القانوني هو حدث غير مسبوق في كليات الحقوق المصرية والعربية.

وقد أعقب المؤتمر ورشة عمل لمدة يومين في الثالث والرابع من مايو حول عمل العيادات القانونية وطرق ربط التعليم القانوني بالممارسة العملية. وأتت أعمال هذه الورشة في إطار اتفاقية التعاون التي وقعتها كلية الحقوق مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية في العام الماضي، وذلك في إطار مشروع إنشاء شبكة من العيادات القانونية في كلية الحقوق العربية بالتعاون مع كليات الحقوق الفرنسية. وشارك في الورشة ممثلو الجامعات المشاركة في المشروع.

ونسق عمل الورشة في خلال اليومين السيدة ميراي الريس، مديرة المشروعات بالوكالة الجامعية الفرانكفونية والدكتور أحمد فتحي خليفة مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية.