الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يتفقد مجمع مواقف سيارات الأجرة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

محافظ قنا
محافظ قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية بمجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة قنا للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، رافقه محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وطارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والعقيد هاني مرسي، وكيل إدارة مرور قنا.

والتقى محافظ قنا عددًا من الركاب، واطمأن منهم على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، كما أجرى نقاشًا مع سائقي السيارات للتعرف على آرائهم بشأن قيمة التعريفة الجديدة، مؤكدًا أن هذه التعريفة تم وضعها من قِبل لجنة متخصصة وهي اللجنة العليا للمواقف، والتي راعت تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات بين المراكز والمدن والقرى، حفاظًا على حقوق المواطنين، وتوفير العدالة للسائقين.

وقال محافظ قنا إن جميع الوحدات المحلية للمدن، بالتنسيق مع إدارة المرور، انتهت من وضع ملصقات التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي للسيارات مُوضح بها خط السير لكل سيارة، وقيمة التعريفة، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على جميع مواقف سيارات الأجرة داخل نطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق المخالف.

وأضاف "الداودي" أن الهدف من هذه الجولات التأكد من مدى التزام السائقين بتطبيق التعريفة الرسمية، والتأكيد أن الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف مع المواطن ضد أي استغلال من قبل السائقين، مناشدا جموع المواطنين التحلى بالإيجابية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي السيارات، أو أي تلاعب فى الأسعار بمحطات الوقود، والإبلاغ عن أرقام المركبات لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والرقابية، وذلك على الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن للمحافظة 15541 أو على غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0963328472- 0963337291).

اسعار الوقود الجديدة أسعار الوقو أسعار الوقود اشرف اشرف الداودي

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