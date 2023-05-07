الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بدعم الأنشطة غير النفطية.. نمو الاقتصاد السعودى 3.9% فى الربع الأول

الاقتصاد السعودي
الاقتصاد السعودي

أظهرت تقديرات أولية للحكومة السعودية خاصة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نُشرت اليوم الأحد، نمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022، بقيادة نمو الأنشطة غير النفطية.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إنه، "وفقًا للتقديرات السريعة التي قامت بها، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 3.9% خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2021".

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- تفاصيل نمو الأنشطة غير النفطية السعودية في 2023

وأضافت الهيئة العامة للإحصاء، أن النمو يعود إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية 5.8 بالمئة في الربع الأول عنها قبل عام، ونمو الأنشطة النفطية 1.3 بالمئة.

وأضافت أن أنشطة الخدمات الحكومية نمت 4.9 بالمئة، ومع ذلك، تباطأ النمو مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي.

وأفاد تقرير الهيئة بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا انخفض 1.3 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 4.8 بالمئة.

ويقول صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد السعودي نما 8.7 بالمئة العام الماضي، لكنه يتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأكثر من النصف إلى 3.1 بالمئة هذا العام.

وقالت السعودية الشهر الماضي إنها ستخفض إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من مايو في إطار تخفيضات أخرى لمنتجي تحالف "أوبك+" تبلغ نحو 1.16 مليون برميل يوميًا.

السعودية اقتصاد نمو محمد حمدى زكى النفطية الأنشطة غير النفطية صندوق النقد الدولي

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