ضبط 2 طن كبريت زراعي وطن سماد مجهول المصدر في البحيرة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية وسمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بحملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق، من أجل المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار والتلاعب بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بمقدار 28 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين، و3 مخابز لتصرفهم في 54 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، وضبط مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة.

كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف و عدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور، بدائرة ، بمركز كفر الدوار

كما قامت الحملة بالمرور على مدينة النوبارية تم ضبط 2طن كبريت زراعي مجهول المصدر، وتحرير محضرين تبديد أحراز، ومحضرين بيع بأزيد من السعر الرسمي، و6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

كما قامت الحملة بالمرور على مركز ومدينه الدلنجات وتم ضبط طن سماد زراعي مجهول المصدر، و14عبوة مبيد زراعي منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 10محاضر عدم إعلان عن الاسعار لأنشطة تجارية مختلفة ومحضر تجميع 300 لتر سولار.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.